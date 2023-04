Allocution du Président : Emmanuel Macron complètement “hors-sol”

Ce lundi 17 avril, le Président de la République s’est exprimé lors d’une allocution télévisée avec comme objectif affiché “d’apaiser les tensions”, face à la contestation contre la réforme des retraites.

Force est de constater qu’Emmanuel Macron a brillé par son incapacité à calmer la situation sociale dans notre pays. L’exercice auquel il s’est donné a révélé un président hors-sol et déconnecté des réalités de la majorité de la population.



Alors que des millions de personnes se sont exprimées pour demander le retrait de la réforme des retraites, le Président a balayé en quelques minutes ce sujet pour se lancer dans un exercice d’auto-satisfaction et d’annonces de mesures hypothétiques censées répondre aux inquiétudes de la population.



Après avoir justifié le bien-fondé de sa réforme des retraites, Emmanuel Macron a annoncé vouloir ouvrir “des grands chantiers” afin de “reconstruire et retrouver l’élan de notre Nation”. Décliné en 3 axes, le projet annoncé par le chef de l’Etat entend apaiser le pays en se donnant “100 jours” pour parvenir à des résultats concrets.



Comme à chaque crise sociale depuis sa première élection, le Président propose un dispositif qui vise davantage à enfumer la majorité de la population plutôt qu’à répondre à ses préoccupations légitimes.



Après le “Grand débat national” ou encore la “Convention citoyenne pour le climat” qui se sont révélés être des dispositifs incantatoires, incapables de déboucher sur des améliorations concrètes de la vie de nos concitoyens, voilà qu’Emmanuel Macron se prend à un exercice de pure communication en annonçant un calendrier de “100 jours”.



Tout au long de son allocution, il a fait la démonstration de son décalage absolu vis à-vis du quotidien des Français. En exprimant sa volonté de “protéger les plus faibles” ou encore que “les plus démunis soient davantage aidés”, le chef de l’Etat a fait preuve d’un cynisme absolu. Comment peut-on parler de protéger les populations les plus faibles, tout en assumant de leur voler deux années de vie ?



“Un président ailleurs”, voilà ce qui pourrait résumer en creux l’intervention d’Emmanuel Macron ce lundi 17 avril.



POUR LA REUNION