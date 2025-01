Alon batay kont’ le chik !

Bien que La Réunion connaisse une sécheresse sévère depuis plusieurs mois, il est temps de se préparer et contenir la propagation de l'épidémie de chikungunia, qui souvenez- vous, avait frappé notre île en 2005-2006. Avec le changement climatique et la disparation accélérée de nature, le moustique tigre, responsable du virus, se propage même avec peu d'humidité.

Des solutions de long terme existent pour lutter durablement contre les moustiques :

- La lutte drastique contre la prolifération des déchets, en les triant et en les déposant à la déchèterie.

- Le retour de prédateurs des moustiques dans nos espaces vie. En effet, crapauds, grenouilles, libellules et autres bibes et babouks (araignées) dans le jardin, dans les ravines et l'espace public nous aiderons à lutter contre les moustiques.

- Mettre en oeuvre des actions ambitieuses favorables au climat à l’échelle de nos territoires de vie, notamment par le reboisement.

Pour l'heure et dès à présent,

- Informez vos proches et vos collègues sur l'épidémie ;

- Appliquez les bons gestes dans la maison, dans le quartier et sur votre lieu de travail pour limiter la propagation du moustique et du virus.