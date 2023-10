Amendement Gaillard : 200 millions en plus pour le logement

Lors de l'examen du PLF (Projet de loi de finances) 2024 en commission des Finances, l'amendement que j'ai porté sur le doublement de la LBU (ligne budgétaire unique) a été adopté contre l'avis de la minorité présidentielle. (Photo Perceval Gaillard photo RB imazpress)

Ainsi ce sont 200 millions d'euros en plus qui seront fléchés sur le logement Outre-mer. En effet la ligne budgétaire unique (LBU) regroupe les aides de l'État au logement Outre-mer. Elle finance :

- la construction de logements locatifs sociaux et très sociaux et de logements réservés à des publics ciblés (EHPAD, logements étudiants, hébergement d'urgence) ;

- l'aménagement urbain et des actions foncières via les Fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain ( FRAFU ) ;

- la résorption de l'habitat insalubre ( RHI ) ;

- la réhabilitation du parc locatif social ;

- l'accession sociale à la propriété , destinée aux ménages sous plafond de ressources ;

- l'amélioration des logements des propriétaires occupants .

Cette victoire historique pour le logement dans les Outre-mer ne doit pas être rayée d'un trait de plume par le 49.3. J'en appelle donc à la responsabilité du gouvernement ainsi qu'à ses soutiens à La Réunion.

Personne ne comprendrait que le gouvernement revienne sur ce vote et que les élus réunionnais qui le soutiennent ne se battent pas pour sauver cet amendement qui apporte de l'argent en plus pour notre territoire.

Au-regard de la situation du logement à La Réunion, rayer d'un trait de plume une telle avancée serait vécue comme une trahison par le peuple qui ne le pardonnerait pas.

À l'Assemblée nous avons fait le travail, que le gouvernement et ses soutiens fassent le leur maintenant.