André Rougé ministre de l'Outre-mer du RN

Johnny Payet nous a dévoilé, le vrai visage du Rassemblement National (le Front haineux dont le fondateur, Mr Le Pen, se vantait d’avoir torturé des Algériens et affirmait que les chambres à gaz étaient un détail de l’histoire). La banalisation de l’esclavage, la colonisation, le rejet des autres civilisations et de tout ce qui n’est pas français sont dans les gènes du RN. Marine Le Pen, qui a repris le flambeau, a baigné dans cette idéologie depuis sa plus tendre enfance et rêve de l’appliquer en France (Photo : rb/www.imazpress.com)

Marine, astucieuse, a bien compris qu’il fallait se draper de la peau de l’agneau pour être élue, d’où la fameuse dédiabolisation de son parti et l'exploitation du mécontentement des Français, aidée en cela par le petit roi Macron, qui se prenait pour Napoléon.



L’outre-mer aura aussi son ministère, redessiné par M. André Rougé, un élève d’un certain Michel Debré. Vous avez aimé Debré, vous allez adorer Rougé.

Ce dernier a milité a une époque, au sein de groupes suspectés de plusieurs attentats à la bombe, dont une tentative contre le domicile du président de l’Université de Paris 2, et un attentat contre le local du mouvement pacifiste Citoyens du Monde, entre autres.

Son CV est bien garni, avec certaines déclarations à propos des musulmans, qu’il estime qu'«on ne discute pas avec ces gens-là, on les combat. Lorsque tu leur adresses la parole, tu les instruis».

Il affirmait aussi que si Marine Le Pen est élue à la présidence, les étrangers n’auront aucun droit en France. D'après Libération, «sa vision du monde s'approche de la guerre civilisationnelle».



Peut-être que Mr Johnny Payet jouera un grand rôle, en faisant le sale boulot, suppression du 20 décembre, interdiction du maloya, de la langue créole, des traditions, des autres religions, et réécriture de l’histoire de La Réunion.



Les Français vont être gratifiés de nominations telles qu’un garde des Sceaux qui appliquera les idéaux du Front haineux, et des juges aux ordres du RN. Déjà, la magistrature en métropole crie sa crainte de voir le RN au pouvoir. Les professeurs et les intellectuels, ainsi que des journalistes, s’inquiètent. On a vu tous ces mouvements féministes dans les rues pour protester contre le Rassemblement National, qui n’a aucun respect pour les femmes et leurs droits.

On se prépare à la désobéissance face aux lois du RN, qui demandent aux professeurs et aux proviseurs de dénoncer, de lister et d’afficher les enfants étrangers scolarisés dans les écoles françaises.

Chez nous, à La Réunion, on verra débarquer encore des racistes qui vont nous imposer la soumission ou l’indépendance.



Le plus beau cadeau sera, bien entendu, pour les Mahorais qui ont voté en masse pour le RN. Ils retrouveront leur indépendance, car le RN n’a rien à faire avec un département où cohabitent, illégalement, des étrangers de l’Océan Indien. Le RN se débarrassera rapidement de Mayotte, d’autant plus qu’on connaît l’amour du RN pour la religion musulmane.



Quant aux Réunionnais qui ont voté RN, ils n’ont rien à voir avec le racisme ou l’antisémitisme, seulement un vote de mécontentement contre Macron. Je m’adresse à eux, à nos compatriotes Réunionnais, nos frères de confession musulmane, nos frères malbars et autres religions. Par notre histoire, notre vécu, en mémoire de nos ancêtres immigrés sur ce caillou, nous devons et pouvons voter pour tous les candidats sauf pour le Rassemblement National, le Front haineux, la famille Le Pen.

Là où passe l’extrême droite, il ne reste que désordre, désolation et quasi-guerre civile. On l’a bien vu aux États-Unis, au Brésil et dans d’autres pays.



Ce vote de dimanche prochain est crucial, chacun de nous doit en être conscient. L’histoire retiendra-t-elle que les Réunionnais ont voté pour un parti d’extrême droite, raciste ?

Quant à moi, je voterai sans hésitation pour le NFP, le Nouveau Front Populaire, ne serait-ce que pour la retraite à 60 ans.