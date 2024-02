Annulation des opérations électorales au Syndicat mixte de Pierrefonds, l'intercommunalité "prend acte"

La Communauté d’agglomération du Sud de l’Ile de la Réunion et les élus désignés le 8 décembre 2023 pour siéger au sein du Syndicat mixte de Pierrefonds prennent acte de l’annulation des opérations électorales par le Tribunal administratif de la Réunion du 12 février 2024 à la demande des élus issus de la commune de Saint-Joseph. (Photo casud photo Sly/www.imazpress.com )

Le Tribunal administratif a retenu un strict motif de procédure pour annuler ces élections, à savoir l’information délivrée au conseil communautaire sur le mode de désignation au syndicat mixte.

Aucune illégalité de fond n’a été en revanche relevée par le Tribunal.

Cette appréciation est extrêmement sévère dans la mesure où les élus d’opposition auteurs du recours avaient eux-mêmes proposé dans un amendement un mode de scrutin alternatif sur lequel le conseil communautaire avait accepté de voter et qu’il avait refusé à la majorité.

Il était donc pour le moins difficile et paradoxal d’affirmer qu’ils n’étaient pas informés du mode de scrutin !

La Casud et les élus désignés le 8 décembre regrettent ainsi cette démarche procédurale et d’obstruction des élus issus de la Commune de Saint-Joseph qui, pour des raisons uniquement d’opposition de principe à l’équipe majoritaire de la Casud, pénalisent le fonctionnement du Syndicat Mixte de Pierrefonds et l’intérêt général lié à ses activités.

Dans ces conditions, la Casud et les élus étudient les suites à donner et notamment de faire appel de cette décision devant le Conseil d’Etat.