Ansanm contre le gouvernement Macron - Barnier

Les masques sont tombés. Après de longs mois de tergiversations de la part du président de la République Emmanuel Macron, la France a désormais un gouvernement de droite dirigé par un homme de droite, Michel Barnier, et soutenu à demi-mot par l’extrême droite (Photo AFP)

Alors que les Françaises et les Français se sont massivement mobilisés pour les élections législatives du 7 juillet 2024 et ont placé en tête la gauche et le Nouveau Front Populaire, Emmanuel Macron et Michel Barnier ont clairement mis la barre à droite poursuivant ainsi 7 années de casse sociale, de mépris pour les classes populaires et d’inaction écologique.

Le SMIC à 1600 euros, l’abrogation de la réforme des retraites, le redéploiement des services publics partout sur le territoire y compris dans nos territoires ultra-marins, lutter contre le réchauffement climatique qui met en grave danger les espaces naturels fragiles qui font la richesse de notre île, voilà ce que les Françaises et les Français ont mis en tête des élections le 7 juillet 2024.

Au lieu de cela se prépare dans les couloirs de Matignon et de l’Elysée, le pire choc austéritaire de la Vème République. Les Françaises et les Français voulaient du changement, ils auront la même chose en pire !

Les lettres plafonds qui préparent le travail législatif autour du budget de l’Etat pour l’année 2025 ne laissent aucun doute sur les intentions du gouvernement Macron-Barnier : une baisse drastique du budget de l’Etat.

Pour les Outre-Mer c’est une baisse entre 4 et 9% qui est annoncée, soit près de 200 millions d’euros en moins alors que les besoins sont criants notamment face à une vie de plus en plus chère.

Côté recettes, Monsieur Barnier parle de hausse d’impôts, souhaitant cibler les plus grandes entreprises et les plus gros patrimoines ? Chiche ! Mais il y a de quoi avoir de sérieux doutes à l’encontre d’un camp politique qui n’a qu’un seul dogme : favoriser le capital et les hauts revenus au détriment des classes moyennes.

De son côté le Rassemblement National souffle le chaud et le froid et entretient volontairement le flou sur ses objectifs trop contents de voir ses idées racistes en bonne grâce au Ministère de l’intérieur sous l’égide de Monsieur Bruno Retailleau. Ses atermoiements cachent mal une chose : le vide abyssal de leur projet pour la France et la Réunion.

Contre cette orientation austéritaire, les syndicats appellent à la grève le mardi 01/10 et à une large mobilisation dans la rue. A la Réunion, 2 cortèges sont prévus : un à Saint-Denis et l’autre à Saint-Pierre.

Nous, forces politiques de gauche ayant unis nos forces sous la bannière du Nouveau Front Populaire avec un programme clair, écologique et social, défilerons ensemble à Saint-Pierre derrière les syndicats pour dénoncer ce hold-up démocratique et les orientations mortifères d’une politique de droite que plus personne ne veut.

Nous, forces politiques de gauche, unies sous la bannière du Nouveau Front Populaire, ferons à nouveau la démonstration de notre volonté de travailler ensemble pour chasser celles et ceux qui ont tant fait souffrir les Françaises et les Françaises et celles et ceux qui les soutiennent ici à la Réunion.

La Réunion Insoumise

La Réunion Plus Verte

Collectif Union Citoyens 974

PLR Réunion