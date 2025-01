Appel à des mesures d’urgence pour la gestion de la pénurie d’eau dans l’est

La Réunion fait face à une crise de l’eau sans précédent. La pénurie d’eau qui frappe actuellement les familles de l’Est met en péril non seulement leur quotidien, mais également les activités essentielles de notre île, l’ensemble des secteurs sont concernés… l’agriculture, le tourisme, la restauration, les artisans… (Photo : Cindy Barbe Robert)

Comment va démarrer le BTP sans Eau ???? Dans quelles conditions seront accueillis nos enfants pour cette première rentrée 2025 ??? Où sont nos Elus ??? Nout lo na bon gout mé pa pou nou !!!

Nous demandons à nos responsables politiques d’agir immédiatement pour mettre en œuvre des mesures d’urgence. 30 000 bouteilles d’eau distribuées à Saint-André, Salazie reste les Grands Oubliés !!

Nos demandes prioritaires :

Mise en place de distributions d’eau d’urgence :

- Organisation de points de distribution de pack d’eau dans chaque secteur de l’Est pour garantir l’accès à l’eau potable à toutes les familles, sans discrimination.

- Approvisionnement en eau par camions-citernes dans les zones les plus touchées, particulièrement les quartiers isolés.

Installation de citernes temporaires :

- Positionner des citernes dans les zones résidentielles et les écoles pour assurer un accès constant à l’eau.

- Plan d’urgence pour la rentrée scolaire :

- Mettre en place des mesures spécifiques pour que les écoles puissent rouvrir dans des conditions dignes, avec un accès garanti à l’eau pour les élèves et le personnel éducatif.

- Soutien au secteur du BTP et aux activités économiques :

- Identifier des solutions pour approvisionner les entreprises et éviter l’arrêt des chantiers qui pourrait entraîner une crise économique supplémentaire.

Une situation alarmante qui exige des actions immédiates

L’accès à l’eau est un droit fondamental. Nous appelons nos élus locaux, régionaux et nationaux à :

- Faire Reconnaître officiellement l’état d’urgence hydrique dans l’Est de La Réunion.

- Mobiliser les fonds nécessaires pour répondre rapidement à cette crise.

- Travailler de concert avec les acteurs locaux Préfet, département, cirest région et les services techniques pour anticiper et gérer les conséquences de la pénurie à moyen et long terme.

Il en va de la dignité des familles, de la sécurité sanitaire de nos enfants et de la survie de nos activités économiques.

Les Réunionnais de l’Est ont soif, et attendent des réponses limpides et rapides. Sommes-nous face à une catastrophe sanitaire, écologique et économique sans précédent ! Nous appelons les habitants de l’Est à garder précieusement leur facture d’achat de bouteille d’eau !!!

Cindy Barbe Robert