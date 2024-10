Appel à la médiation et respect du dialogue social chez Albioma Réunion

La Réunion vit depuis quelques semaines au rythme de mouvements de grève au sein de vos centrales de Bois Rouge à Saint-André et du Gol à Saint-Louis provoquant des interruptions et ruptures d'électricité sur l'ensemble du territoire avec des conséquences auprès de plus de 20 000 ménages et entreprises réunionnaises qui sont coûteuses (Photo : sly/www.imazpress.com)

De plus, en pleine campagne sucrière, ces interruptions et l'arrêt ce jour annoncé de la production électrique a des conséquences économiques sur nos planteurs car l'usine sucrière pourrait ne plus être en mesure de traiter la réception des cannes des différentes plateformes.

Quels en sont les motifs ?

Depuis le rachat d'Albioma par le fonds de pension américain KKR, qui impose des normes de rentabilité très élevées impactant vos salariés, la remise en cause des acquis sociaux et la qualité du dialogue social au détriment des accords de branche, il y a un désordre social.

Il est donc très urgent du fait qu'Albioma produise plus de 40% d'électricité, 1er fournisseur à La Réunion, avec une délégation de service public en co-responsabilité avec EDF, que vous puissiez rallier la table des négociations avec les syndicats afin qu'une issue soit trouvée dans les plus brefs délais et dans l'intérêt des réunionnaises et réunionnais qui subissent ces coupures d'électricité.

Compte tenu de la position majeure que vous avez dans nos Péi dits d'Outremer, et singulièrement à La Réunion, en responsabilité, je vous enjoins d'entrer dans un processus de médiation avec l'État et EDF, appelé par les syndicats.

Les Réunionnaises et les Réunionnais ne doivent pas être la variable d'ajustement de la financiarisation de votre groupe désormais sous pavillon Américain, stratégie que je déplore et qui a été validée par l'État malgré nos alertes compte tenu de votre forte exposition dans nos territoires ultramarins.

Dans l'attente d'une réponse rapide à ces mouvements de grève, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président Directeur Général d'Albioma, mes salutations distinguées.