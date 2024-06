Appel à la mobilisation des électeurs de la 1ère circonscription de Saint-Denis

En ma qualité d'élue de l'opposition de la ville de Saint-Denis, aux côtés de mes collègues, nous lançons un appel vibrant aux électeurs de la 1ère circonscription pour se mobiliser massivement dès le 1er tour des élections législatives du 30 juin prochain.

Il est crucial de faire barrage au candidat Philippe Naillet, qui occupe ce poste depuis 15 ans sans rien avoir accompli pour La Réunion.

Nous dénonçons fermement son immobilisme et mettons en lumière le fait qu'il représente le clan Bareigts et Annette, au pouvoir depuis 2008, responsables de la situation déplorable dans laquelle se trouve notre ville, dont l'action se résume à du populisme, de la propagande et de la communication, sans réels résultats concrets pour les habitants.

En faisant barrage au candidat de ce clan, nous amorçons le processus de reconquête de notre ville et de la mise en place d'une véritable politique qui permettra de redonner de la noblesse aux vraies missions d'une grande commune comme Saint-Denis.

Nous comptons sur la mobilisation et l'engagement de chaque Dionysien et Dionysienne pour participer activement à ce mouvement de changement et de renouveau pour notre Ville.

Faouzia Vitry

Conseillère municipale

Ville de Saint-Denis