Appel à la Résistance contre le Rassemblement national

Le résultat des élections législatives de ce dimanche 7 définira la prochaine politique à l’Assemblée Nationale et au gouvernement. L’heure est grave car le risque de l’extrême droite au pouvoir en France est majeur. Nous regrettons l’absence de positionnement de certains candidats battus au premier tour et de leurs soutiens politiques qui refusent de faire front républicain contre le RN et qui par conséquent se portent complices de la politique du Rassemblement National (Photo : sly/www.imazpress.com)

La France ne doit pas tourner le dos à son Histoire. La Réunion ne doit pas oublier les heures sombres où l’extrême droite gouvernait la France.

C’était en 1940, l’extrême droite gouvernait en collaboration avec les Nazis qui occupaient la France.

Nous ne voulons pas que l’Histoire se répète.

Le RN est l’héritier du Front national et s'inscrit ainsi dans l'histoire de l'extrême droite française, façonnée par le nationalisme xénophobe et raciste, par l'antisémitisme, la violence et le mépris à l'égard de la démocratie parlementaire.

Nombreuses sont les grandes voix de la Nation qui appellent à résister au RN :

A l’instar des prix « Nobel » et scientifiques qui appellent à la mobilisation citoyenne et académique contre l'extrême droite car les positions xénophobes et nationalistes de l’extrême droite isoleraient la France de la communauté scientifique internationale,

A l’instar des milliers d'historiens, chercheurs et universitaires qui appellent à "voter dans chaque circonscription pour battre le candidat ou la candidate du RN",

A l’instar des 74 universités regroupés au sein de France Universités, la Conférence des Directeurs des Ecoles Fançaises de Management, la Conférence des Grandes Ecoles qui estiment que la politique du RN met en danger notre enseignement supérieur et la chance qu’il offre à toute la jeunesse, quels que soient son parcours, ses origines et son milieu social.

A l’instar de nombreux syndicats, collectifs, ONG, associations, fondations (comme la Fondation Abbé Pierre) coordinations (comme la Coordination des Comités de défense des Hôpitaux et maternités de proximité), le bureau de la Commission nationale consultative des droits humains et d’autres organismes de défenses des femmes, des retraités, personnes handicapées (comme l’APF France handicap)… qui appellent à résister au Rassemblement national.

A l’instar des nombreux artistes et quinze syndicats du spectacle vivant qui appellent « à se mobiliser en faveur des candidats qui s’opposeront à l’extrême droite ».

Face à la menace que représenterait l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite nationaliste, xénophobe, raciste et antisociale, pour les valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de solidarité, pour les droits des travailleuses et travailleurs, les droits des femmes, les droits des minorités, les libertés démocratiques, syndicales et académiques, pour les entrepreneurs, pour la culture et les droits conquis de haute lutte, nous appelons solennellement les Réunionnaises et Réunionnais à prendre leurs responsabilités et à se mobiliser pour battre les candidats d’extrême droite.

Nous appelons les Réunionnaises et Réunionnais à se rassembler toutes et tous, le dimanche 7 juillet 2024 contre le Rassemblement National en votant pour : Philippe Naillet, Karine Lebon, Alexis Chaussalet, Emeline K/Bidi, Jean Hugues Ratenon, Perceval Gaillard, Frédéric Maillot.