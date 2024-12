Après la rabouteuse, sa touf a nou

De Barnier à Bayrou les réformes vont s'accélérer avec l’amer austérité: baisse des dépenses publiques) (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Encore un 49-3 que va utiliser le gouvernement de la Ploutocratie de la droite républicaine pour appliquer ses réformes d’austérité aux détriments de la classe moyenne et des plus vulnérables de la société. Après deux défaites consécutives aux européennes et aux législatives, le Président Macron du seul titre qui lui reste avant la destitution pratique un hold-up sur les résultats en refusant de nommer un premier ministre ou une première ministre de gauche avec le programme du NFP, pour nous ramener le retour des Zombies Born-Valls- Darmanin et Aurore Bergé celle qui veut remettre la taxe d’habitation, la redevance télé et le revenu social (an klère lo pti’t i pèye pou logro).

La réduction des budgets Outre-mer dans la loi de Finances 2025, c’est:

Une amputation de 250 millions €, soit un effondrement de 1 à 5 millions pour les collectivités locales, déjà en difficulté chronique. ( St André et d’autres avant) comme les communautés d'agglomérations et les syndicats mixtes ( CINORD-TCO-CIVIS-CIREST- CASUD vont connaître une baisse budgétaire sans faille de l'État).

Une fragilité de la situation socio-économique:

Des retards structurels en matière d’éducation, de santé, de justice, crises généralisées et évènementsnmajeurs en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et en Martinique.

Un chômage récurrent et généralisation du RSA Conditionné.

L’emploi est en raréfaction par la diminution du soutien aux entreprises.

La vie chère:

Le BQP doit être considérablement étoffé (voire en Martinique), l’inflation, le prix de l’énergie, et en plus une réduction des budgets des politiques familiales des collectivités.

Le logement social est dramatiquement en déficit structurel (47000 demandes), alors que la demande augmente de 50% tous les cinq ans.

La santé: augmentation des forfaits et des jours de carences.

Conclusion : une aggravation de la récurrence de la pauvreté comme problème commun de l’Outre-mer.

La situation politique et administrative: Les collectivités sont en difficulté budgétaire, et donc une possible baisse des investissements, ainsi qu’une dérive du clientélisme.

Il y a donc à court terme, un vrai risque d’insurrection

Au-delà des mesures d’urgence, demandées par de nombreux élus locaux, comme la non-application des réformes envisagées:

● Rapport de revalorisation des retraites de six mois.

● Augmentation de la taxe sur les billets d’avion, et l'électricité.

● Suppression des postes d'enseignants.

Nous demandons un moratoire pour lutter contre la pauvreté:

Par une politique publique de l'emploi, du développement culturel et de la coopération régionale.

Par une réforme de l’octroi de mer comme en Martinique (354 ans): avatar de la colonisation et la création d’une nouvelle T.V.A Outre-mer, négociée avec L’Union européenne: (compensation) dont les modalités sont à élaborer démocratiquement. L’objectif: retrouver le niveau des prix de l'hexagone. Nous ne comprenons pas le jeu de nos élus élus gauche et droite qui font bloc pour défendre l’octroi de mer alors que c’est plutôt leurs intérêts qu’ils défendent. Tandis que le peuple veut une réforme de cette veille taxe coloniale, la gauche au pouvoir aux Antilles et à La Réunion soutient cette taxe coloniale et capitaliste.

Michel Dijoux Président de l’ADIR et Philippe Jean-Pierre économiste parlent de la même voix “Touch pa nout’octroi-mer”. Avec eux nous entendons la vieille chanson datant de 354 ans, sur les dangers de sa suppression pour l’économie locale, sur les salariés(es) qui vont perdre leurs emplois, sur les entreprises qui ne pourront pas faire face à la concurrence... Pendant ce-temps les fruits et légumes produits à La Réunion coûtent excessivement chères aux porte-monnaie de la population. Toutes ses personnes viennent nous parler de perte de recette pour les collectivités locales si l’état et l’Union Européenne entame une suppression de cette taxe coloniale. Vous oubliez une chose, c’est que plus de 50% de réunionnais ne disposent pas du même pouvoir d’achat que nos élues-élus, nos économistes. Les prix n’ont cessé d'augmenter, personne ne fait rien!

En cette fin d’année très difficile et celle qui nous arrive qui sera encore plus difficile nous souhaitons à la population une Bonne Année 2025 !

Jean-paul Panechou

Didier Dupont

Forces de gauche Réunion.