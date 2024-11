Assemblée nationale : création d'un groupe d'amitié France-Palestine

Ce matin, le Bureau de l'Assemblée nationale a acté la création d'un groupe d'amitié France-Palestine, 29 ans après le Sénat. Je tiens à souligner le rôle important joué par la présidente de la délégation en charge des activités internationales, notre camarade et vice-présidente de l'Assemblée Nadège Abomangoli, qui a défendu cette décision symbolique mais importante, portée par des député.e.s de tous bords, très majoritairement issus du Nouveau Front populaire (Photo : www.imazpress.com)

Si la volonté d’une solution à 2 États est réelle, alors la création de ce groupe d’amitié est une évidence.

Face au véto étasunien au Conseil de sécurité, la France doit agir. Le gouvernement doit immédiatement reconnaître la Palestine. Une telle décision constituerait un levier important pour un cessez-le-feu et le retour de la paix dans la région. En tant que membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, je me félicite de cette avancée qui doit maintenant aboutir à un réel changement de politique de la France afin de stopper les massacres en cours à Gaza et au Liban ainsi que de garantir le respect du droit international et de la souveraineté des États. Partout, tout le temps.

Perceval Gaillard, député de La Réunion