Aujourd’hui, nous appelons instamment les réunionnais.es pour faire barrage au Rassemblement national

Au nom du PaRé ! et en mon nom propre, je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement les électeur.trices qui ont accordé leurs suffrages à notre liste Europe Territoires Écologie, validant ainsi notre toute première participation à une élection.

Pour notre jeune parti, les 808 voix obtenues sont autant de graines semées pour la construction d'un projet réunionnais et d’un statut d'autonomie sur mesure visant à placer les réunionnais.es au cœur des processus de décision affectant le développement humain, social, culturel et économique de leur péi.

Dans le cadre de cette démarche qui s'inscrit dans le temps long, nous réitérons notre engagement formel d'utiliser tous les outils de la démocratie participative et inclusive en relançant, dès la rentrée politique, notre projet phare de CRIS, soit une commission réunionnaise indépendante d'information bilingue sur les statuts.

Dans cette même veine et pour en finir avec la vieille politique, nous construirons une Réunion autonome et fière d'elle-même en fédérant les forces vives de notre péi afin que chacun.e puisse apporter son allant, son savoir-faire, ses compétences et son expertise...en toute autonomie !

Aujourd’hui, nous appelons instamment les réunionnais.es progressistes, humanistes et écologistes à se mobiliser pour faire barrage au Rassemblement national et à l’extrême-droite, lesquels constituent un danger imminent pour les valeurs républicaines que nous portons et un poison mortel pour la Batarsité qui nous fait peuple.

Sous l'égide de la Réunionnité, c'est avec détermination et ambition que nous poursuivrons notre combat pour ouvrir ces voies nouvelles vers une émancipation du peuple réunionnais et ce, dans le cadre de la République.

N'oublions pas que nous sommes toutes et tous, à titre individuel et en tant que citoyen.nes, responsables de l'avenir de notre péi et comptables de ce que nous aurons fait pour les générations futures.

Ti ash i koup gro bwa !

Pour le PaRé

Michaël Crochet