Aux Antilles, la stratégie du pourrissement du gouvernement est vouée à l'échec !

Place publique Réunion se tient aux côtés des martiniquais et des guadeloupéens comme de l'ensemble des peuples d'Outre-mer, dans leurs revendications légitimes contre la vie chère. La situation est dramatique et dure depuis trop longtemps. 15 ans après les mêmes symptômes demeurent.

Depuis plusieurs semaines les tensions bloquent la Martinique. Alors que les prix alimentaires, comme à La Réunion, y sont en moyenne 35% plus élevés qu'en France hexagonale, et que plus d'un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté, Place publique Réunion reconnaît toute la légitimité des revendications dénonçant la vie chère, et qui sont dans la continuité des mouvements sociaux de 2009 et 2021 en Guadeloupe “lutte contre la pwofitasyon”, en Guyane en 2017, à Mayotte et à la Réunion en 2018.

Tous les ultramarins sont confrontés à un cumul d'intermédiaires et de prises de marges insupportables pour leur vie quotidienne. Les tentatives de règlement de cette situation se sont transformées au fil des années en combats de peuples qui se sentent éloignés et leurs préoccupations invisibilisées par les gouvernements successifs.

Cette semaine, un accord entre l'état et les distributeurs pour baisser le prix de certains produits alimentaires a été annoncé. Celui-ci est si peu ambitieux qu'il en est méprisant.

De plus, il n’améliorera pas la vie quotidienne en Martinique ni dans les autres territoires d'Outremer.

C'est pourquoi, Place publique Réunion appelle le gouvernement de Michel Barnier à réellement permettre aux martiniquais et à tous les habitants de la France d'Outre-mer, de ne plus subir une vie toujours plus chère !

Trois premières actions doivent être menées :

● poser la question de la continuité territoriale et de son équité, alors que le budget des Outre-mer va déjà être amputé de 250 millions d'euros, soit une baisse de 35%.

● lutter contre l'hyper-concentration et les marges opaques de la grande distribution et des transporteurs, dominées par des groupes monopolistiques et oligopolistiques qui gonflent artificiellement leurs prix. L'Etat doit garantir la transparence totale de leurs comptes ainsi que de la structure de ces marges.

● développer les filières locales de production alimentaire pour atteindre une réelle souveraineté. Notamment en réorientant les subventions européennes hors des monocultures d’exportation, pour soutenir l'emploi et l’alimentation locale.

Les tensions qui s’accroissent ne doivent pas donner lieu à une réponse répressive dans les territoires d’Outre-mer.

Nous appelons le préfet de Martinique à plus de retenue et à poursuivre le dialogue engagé afin que des solutions acceptables et pérennes soient adoptées.

Il est temps d’agir de manière durable pour tous nos territoires. Laisser ces mouvements sociaux sans réponse finira par marquer de manière délétère les mémoires collectives.

Christophe Estève

Place publique Réunion