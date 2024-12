Barnier est censuré, Macron doit s’en aller !

Aujourd'hui en censurant ce gouvernement illégitime, l'Assemblée nationale a soldé les comptes de la macronie : des gilets jaunes à la réforme des retraites, de la dissolution au non-respect du résultat des élections (Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)

Aujourd'hui nous avons rappelé à "Jupiter" que la roche Tarpéienne n'est jamais loin du Capitole. Prochaine étape : la démission ou la destitution du Président qui est responsable de la crise politique dans le pays.



Seule une élection présidentielle anticipée permettra d'éviter le blocage institutionnel et le chaos économique et social. Seul le Nouveau Front Populaire sera capable de mettre en place une alternative politique sociale, écologique et démocratique.



À La Réunion, ce moment de crise historique oblige l'ensemble des forces progressistes à s'unir pour défendre les grands dossiers réunionnais : logement, emploi, vie chère, protection de la biodiversité, continuité territoriale, développement économique, transition écologique ou encore mobilité.



Perceval Gaillard, député de La Réunion.