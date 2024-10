Bientôt aux Chagos … mais pas à Diégo Garcia.

C’est avec une immense joie que nous avons accueilli l’accord conclu entre l’Angleterre et l’île Maurice pour la restitution des îles Chagos à Maurice. Cet accord ouvre enfin la possibilité d’un retour des Chagossiens sur leurs terres natales, après plus de 55 ans de vie en exil et de lutte remarquable.

Nous saluons le dur travail, mené inlassablement, par l’ensemble de la communauté chagossienne et Olivier Bancoult, pour arriver à ce résultat. Nous saluons la mémoire de toutes celles et ceux qui ont initié la lutte et qui sont aujourd’hui décédés. Leur combat, par la diplomatie et la voie juridique, est un exemple. Leur courage et leur résistance à toute épreuve forcent l’admiration.

Nous sommes tellement contents pour tous les natifs et leurs descendants. Désormais, tout peut s’accélérer; plus besoin d’un bateau spécialement affrété tous les 20 ans, ni d’une surveillance militaire pour fouler leur sol.

Cette information soulève aussi nos regrets et notre déception toute aussi immense, pour les originaires de Diego Garcia dont l’accord acte l’interdiction définitive d’habiter chez eux. L’ignoble injustice continue car l’Angleterre occupe toujours illégalement une terre qu’elle a volée à des êtres humains, leur privant de leur droit humain fondamental de vivre chez eux. Tout cela pour les ambitions guerrières des USA et de l’Otan.

Nous souhaitons pleine réussite au peuple Chagossien pour cette nouvelle étape de leur lutte pour vivre dans leur pays. Nous leur assurons de notre entier soutien, nous serons toujours à leurs côtés. Nos pensées solidaires vont aux natifs de Diego Garcia, avec qui le combat continue.

Julie Pontalba,

Pour le Mouvement Réunionnais Pour La Paix.