Billets d'avion : Victorin Lurel prend position et écrit au Ministre des Outre-mer

Suite à la réaction du Collectif des Outre-mer au « projet scélérat » de taxation des billets d’avion envisagé par le Ministre délégué aux transports Clément Beaune, Victorin Lurel, Sénateur, prend position et écrit au Ministre, pour lui demander de « retirer son projet de taxation ».



Évoquant notamment la « flambée inflationniste » sur les billets d’avion que connait la desserte aérienne Outre-mer, M. Lurel dénonce les « ententes et situations d’oligopoles » qui prospèrent, et le péril dans lequel se trouvent plusieurs compagnies aériennes opérant sur la destination Outre-mer.



Enfin, jugeant l’instauration d’une telle taxe « incohérente et injuste pour les passagers », l’ancien Ministre des Outre-mer a fait part au Ministre délégué aux transports, dans sa lettre, de son intention de « veiller à ce qu’un tel projet ne voit jamais le jour ».



Vanina Noël, Présidente du Collectif des Outre-mer, tient à saluer la « prise de position ferme » du Sénateur Guadeloupéen, qui répond à l’appel de notre association adressé aux élu(e)s, les invitant à « combattre vigoureusement l’initiative scélérate du Ministre délégué aux transports ».