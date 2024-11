Budget 2025 : 2 000 emplois menacés à La Réunion par le PLF et le PLFSS

L'UDES a alerté au niveau national sur les conséquences dramatiques du projet de loi de finances (PLF) et du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour l’économie sociale et solidaire (ESS). Ces mesures budgétaires pourraient menacer jusqu'à 186 000 emplois en France, remettant en cause la pérennité des services essentiels fournis par le secteur à des millions de citoyens. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

L'impact cumulé des coupes budgétaires pour l’ESS est estimé à 8,26 milliards d’euros, ce qui aura des répercussions directes sur l’emploi et les services de proximité. Déjà sous-financé, le secteur devra absorber de nouvelles réductions drastiques qui pourraient toucher les travailleurs du quotidien et fragiliser les structures au service des plus vulnérables.



Ces mesures menacent particulièrement des professions au cœur de la vie des Français : aides à domicile, animateurs périscolaires, éducateurs spécialisés, entre autres. La disparition de ces services vitaux aurait des conséquences dévastatrices, notamment pour les personnes âgées, les enfants et les populations les plus en difficulté.



L'UDES a calculé les conséquences sur l'emploi que les coupes annoncées pourraient avoir région par région. L'analyse applique cet impact global en tenant compte du nombre d'emplois dans l'ESS de chaque région par rapport au total d'emplois dans l'ESS en France.



PLF 2025 : impact régional sur les emplois de l'ESS