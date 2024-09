Budget 2025 : les Outre-mer sacrifiés

Pendant que la crise politique ouverte par le Président de la République s'amplifie chaque jour de plus en plus dans le pays ; (Photo : www.imazpress.com)

Pendant que le Premier Ministre peine à nommer un gouvernement qui tombera à la première brise automnale ;

Pendant que le Président continue comme si son camp, et celui du Premier ministre qu'il a nommé, était encore légitime et n'avait pas perdu deux élections coup sur coup ;

Le Président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, monsieur Eric Coquerel, a enfin obtenu les premiers éléments (projet de tiré à part) budgétaires dans ce qui peut être considéré comme le premier acte politique du Premier ministre Barnier (qui n'a toujours pas de gouvernement à l'heure où nous écrivons ces lignes).

On y apprend ainsi, en tenant compte d'une inflation à 2% (chiffre présenté par le gouvernement Attal), que le budget consacré aux Outre-mers sera en baisse de 9,2 % alors même que nos besoins en investissement (humain, écologique, social, économique...) sont bien supérieurs à ceux de la France hexagonale.

Un gouvernement illégitime, qui a perdu deux élections coup sur coup, décide donc d'une manière totalement antidémocratique de procéder à des coupes budgétaires massives dans les secteurs de la santé (-37%), de l'aide publique au développement (-21%), du sport (12,3%), du travail (-8,8%), de l'agriculture (7,8%), de la recherche et de l'enseignement supérieur (-3,2%) ou encore de l'enseignement scolaire (1,8% qui représente 1 milliard d'euros). Seuls les budgets de la Défense et de l'Intérieur augmenteraient dans ce buget fortement austéritaire : 10 milliards, à minima, de coupes budgétaires prévues dont 1,5 milliards, uniquement, sur le Fonds Vert pourtant si indispensable pour financer la transition écologique de nos territoires.

À l'échelle réunionnaise quid des engagements pris par celles et ceux qui s'accrochent toujours au pouvoir :

- par exemple vis-à vis du Conseil Régional concernant la dotation ferroviaire ;

- par exemple vis-à-vis du Conseil Départemental concernant le handicap ou la protection de l'enfance ;

- par exemple dans la 7ème circonscription vis-à-vis des habitants du chemin Emmanuel Payet à la Chaloupe Saint-Leu privés d'eau potable depuis 40 ans ;

- par exemple dans la 5ème circonscription vis-à-vis des engagements pris pour améliorer les déplacements dans l'Est ?

En tout état de cause nous ne pouvons accepter un tel budget austéritaire qui nous condamne au sous-développement, un budget frappé du sceau de l'illégitimité démocratique et de la forfaiture autoritaire ; c'est la raison pour laquelle nous censurerons dès la première occasion ce gouvernement Barnier, soutenu par monsieur Macron et madame Le Pen.

Perceval Gaillard et Jean-Hugues Ratenon