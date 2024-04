La campagne pour les Européennes constitue un temps fort pour Europe Ecologie Les Verts dont le combat pour le vivant et la sauvegarde de notre planète constituent l’axe essentiel de l’engagement.

Marie Toussaint, députée européenne depuis 2019, vice-présidente du groupe des Verts/ALE au Parlement européen, et tête de liste pour Les Ecologistes EELV, rappelle que les scientifiques sont unanimes : nous avons dépassé les limites planétaires et nous sommes entrés dans un nouveau régime climatique. Cette évidence requiert une action urgente et déterminée pour répondre aux besoins quotidiens de tous·tes, puisqu’en dépendent notre capacité à nous nourrir, la qualité de l’air que nous respirons, de l’eau que nous buvons, des sols que nous foulons...

Pourtant, l’Europe, au fondement de laquelle se trouve la paix et la justice sociale, est prise au piège d’un modèle économique global qui bafoue les droits humains, détruit les écosystèmes et tourne le dos à la démocratie. Toutes ces problématiques contre lesquelles nous sommes engagés se retrouvent avec plus d’acuité encore en Outre-mer : lutte contre la déforestation, dégâts causés par le chlordécone, réponse à l’urgence sociale et économique, défense pour une politique migratoire respectueuse, alerte contre la destruction du plancher océanique, protection de nos biens communs, etc. Pour ces raisons, les différents territoires ultramarins seront tous présents dans la liste qui sera sous peu finalisée par Les Ecologistes.

Pour porter avec forces tous les axes politiques de notre programme dans le cadre de ces élections, Les Ecologistes EELV de La Réunion-Mayotte accueilleront du 13 au 17 avril (à La Réunion) et du 17 au 20 avril (à Mayotte) une délégation composée de :

Marine Tondelier, Secrétaire Nationale

David Cormand, Député européen, 2ème sur la liste des Européennes

Augustin Augier, Délégué général

Guillaume Gontard, Sénateur

Sabrina Sebaihi, Députée



Au programme : des visites, des débats et des interviews. Cette mission dans l’Océan-Indien va travailler sur des sujets très diversifiés, qui ont tous un impact majeur sur nos populations respectives et sur nos environnements spécifiques. Parmi ceux-ci : la biodiversité, l’énergie, les mobilités, les migrations, le logement, la pêche, la santé, l’enfance, …

Le contenu détaillé pour les deux volets de ce programme est en cours de finalisation, il sera prochainement communiqué aux médias par notre Bureau National.



Parce qu’EELV se bat pour une Europe prospère, socialement juste et écologiquement viable, capable d’agir durablement pour la paix, nous répondrons présents tout au long de cette campagne.