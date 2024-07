Ce soir nous fêtons l’unité des Réunionnais

Ce soir, 6 des 7 candidats que nous avons soutenus dès le premier tour ont gagné ! Ces résultats sont nets : ils confirment les scores du premier tour qui avaient placé la Gauche et le Nouveau Feront Populaire nettement en tête. Ils valident la stratégie que nous avons plaidée dès le premier tour et mise en œuvre : l’union autour des candidats du Front Populaire dont l’ensemble des députés sortants (Photo : www.imazpress.com)

Permettez-moi d’avoir une pensée particulière pour Alexis Chaussalet, qui a battu la députée sortante et fait presque jeu égal au second tour le candidat de l’extrême droite. Il a fait une excellente campagne et fait honneur à La Réunion. C’est un candidat prometteur ! Le résultat qu’il a obtenu est remarquable et ouvre de belles perspectives pour l’avenir. Alexis Chaussalet rate de peu la victoire. Ceux qui ont refusé de s’engager clairement en sa faveur contre le représentant le représentant de l’extrême droite portent une lourde responsabilité.

Les Réunionnais se sont très largement exprimés en faveur des candidats du Nouveau Front Populaire. Je suis fière de notre pays, Je suis fière de notre terre réunionnaise qui a toujours été une terre de résistance et les Réunionnais l’ont prouvé aujourd’hui encore.

Même si nous ne pouvons que regretter l’élection d’un député du rassemblement national dans la 3ème circonscription, les Réunionnais ont résisté sur l’ensemble de la Réunion.

Le RN est l’héritier du Front national et s’inscrit dans l'histoire de l'extrême droite française, façonnée par le nationalisme, par le racisme et l'antisémitisme, le mépris et la violence. Violence que nous avons pu constater sur le terrain ! Affiches arrachées, présence de nervis aux abords des bureaux, Insultes sur le terrain et au sein même d’un bureau au Tampon par un assesseur du RN ! Ce sont des méthodes que nous pensions disparues ! Nous dénonçons fermement les insultes proférées à l’encontre d’Alexis Chaussalet au sein même d’un bureau électoral par un assesseur du RN !

Les Réunionnais ont eu plus de courage que les maires et leaders de parti politique et candidats rejetés au premier tour qui ont eu la lâcheté de ne pas se positionner pour des motifs dérisoires de politique politicienne. Par leur silence assourdissant et coupable, par leur refus de faire front républicain, ces gens-là se sont rendus complices de l’extrême droite.

La gauche est en tête, dans la continuité des élections précédentes : les régionales de 2020, législatives de 2022, élections européennes de 2024 et aujourd’hui pour ces élections législatives.

Ce soir nous fêtons l’unité des Réunionnais, l’unité autour des valeurs de progrès, de liberté d’égalité et de solidarité. La Réunion est définitivement du côté du progrès ! Elle porte en son cœur les bienfaits du Conseil National de la Résistance, avec ses piliers essentiels que sont la Sécurité Sociale, les Services publics de la Santé, de l’Éducation, de la Justice, la défense de l’Agriculture, de la Pêche, la liberté d’entreprendre, la liberté de la presse et des audio-visuels publics que l’extrême droite destine au privé !

Seul, le Nouveau Front Populaire est garant de tous ces droits conquis de haute lutte ! Avez-vous déjà vu un candidat du Rassemblement national, quelque soit le moment, quelque soit le problème, avez-vous déjà vu un candidat du RN défendre les droits de nos aînés, des jeunes, des femmes, des planteurs, des dockers, des pêcheurs…Jamais !

Nous avons bien entendu le besoin de changement que vous avez exprimé dans les urnes et les députés que vous avez élus ce soir, travailleront à répondre à vos attentes. Oui une politique sociale et économique ambitieuse est possible. Elle est réclamée par l’ensemble des Outre-mer qui ont été oubliés, non reconnus dans leurs spécificités. Sous Macron, nous avons connu 8 ministres des Outre-mer ! c’est vous dire le chaos ! Dans les Outre-mer, aucun candidat d’extrême droite n’a été élu ! La gauche est largement devant ! D’autres échéances nous attendent, les municipales dans deux ans, en 2026.

Un vent de solidarité s’est levé ce soir et nous le porterons dans chaque commune. Je ne terminerai pas sans remercier toutes celles et ceux qui ont permis cette belle mobilisation réunionnaise face au danger extrême de l’extrême droite. Merci aux militants qui ont concouru à faire vivre la démocratie ! merci à toutes les personnes qui se sont dévouées pour tenir les bureaux ! Merci aux électrices et électeurs qui se sont rendus aux urnes pour que vive la liberté, l’égalité, la fraternité, la sororité ! Je vous remercie.