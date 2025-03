Ce week-end, Place publique tient son congrès à Paris

Le parti Place publique, co-présidé par Raphaël Glucksmann et Aurore Lalucq, tient son congrès à Paris. (Photo : www.imazpress.com)

L’occasion pour Christophe Estève notre représentant local de porter le "réflexe Outremer" au sein du mouvement politique. "Nous sommes devenus un parti affirmé et reconnu. Cette récente notoriété a fait que de nombreuses personnes se sont intéressées à nous et à nos idées. C’est bon signe, il faut poursuivre le travail accompli lors des européennes et faire de nos territoires d’Outremer des atouts pour notre parti politique et plus encore."

Dans un contexte de bouleversements géopolitiques et de tensions croissantes avec les États-Unis sous l’administration Trump, Place publique appelle à une révolution mentale pour faire de l’Europe une puissance souveraine capable de défendre ses valeurs démocratiques.

Ce congrès marque une étape décisive pour Place publique. Il permet de mettre en œuvre notre transformation avec des instances renouvelées et une gouvernance claire. Nous faisons le choix du collectif et de l’action pour nous guider dans cette nouvelle impulsion.

Notre priorité ? Construire une alternative politique solide, démocratique et enracinée dans les territoires. Nos militants sont engagés, nos idées avancent, et nos combats sont devant nous.

Place Publique s’est doté de nouveaux statuts ambitieux qui marquent une étape importante dans sa structuration et sa démocratisation, appliqués à l’échelle de ce mouvement qui grandit et qui compte à présent plus de 10 000 adhérents.

Ces nouveaux statuts ouvrent une nouvelle étape pour Place publique, et seront pleinement mis en œuvre dès ce week-end, à l’occasion du Congrès, qui verra l’élection des membres des instances nationales et régionales, ainsi que les représentants des élus.

"Notre parti évolue pour répondre aux défis politiques et organisationnels actuels."

Ces statuts traduisent la volonté de Place publique d’être un parti profondément enraciné dans les territoires, ouvert à la jeunesse, garant de la parité, et attaché à une démocratie interne vivante et représentative.

Ces évolutions renforcent également la capacité du mouvement de pouvoir peser plus intensément dans le débat politique et porter une alternative politique solide, ancrée dans les valeurs de justice sociale, d’écologie, de démocratie, d’humanisme et de lutte contre l’extrême droite.

Christophe Esteve, Place publique Réunion