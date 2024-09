Célébrons la journée dédiée à la paix

Le samedi 21 septembre, journée internationale de la Paix, ayant été particulièrement riche en événement, notre mouvement propose de célébrer la journée dédiée à la paix durant ce week-end. Nous proposons les 27 et 28 septembre 2024, de participer à une conférence/débats avec projection d'un court-métrage ainsi qu'à la projection d'un film documentaire suivi d'un débat. Cela afin de réfléchir ensemble aux conséquences des guerres et de faire des propositions, ensemble, pour une culture de la paix dans notre société.

À commencer par ce vendredi 27 septembre de 17h30 à 19h à la bibliothèque Alain Peters (Le Moufia Saint Denis), où le Professeur Ho Haï Quang a accepté l'invitation de notre association pour une conférence documentée suivie d'un débat sur les avancées de leurs actions suite à l'utilisation de l'Agent Orange au Vietnam.

Ensuite la projection d'un film documentaire sur la guerre et la situation à Gaza depuis plus de 50 ans. Un film bouleversant et très documenté qui nous donne les clés pour mieux comprendre ce conflit. Ce sera à Saint Pierre,ce samedi 28 septembre à partir de 15h au centre nautique.

Chaque année, le 21 septembre marque la journée internationale de la paix. En 2024 l’ONU a voulu célébrer les 25 ans de l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration et du Programme d’action sur une culture de la paix.

La notion qui a servi de base pour les célébrations est l’idée que si les guerres prennent naissance dans l’esprit des hommes, c’est donc dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Ainsi la promotion d’une culture de la paix est essentielle, notamment auprès des jeunes générations pour favoriser une société exempte de guerres.

Pour construire cette éducation pour la Paix, il est important de connaître les conséquences désastreuses des guerres, pour ne plus avoir envie de s’y engager. Pour cela le mouvement réunionnais propose au public de réfléchir et de discuter de ses conséquences, à travers la programmation de 3 films :

L’agent Orange

Les conséquences destructrices des crimes de guerre et l’impunité des responsables.

Le vendredi 27 septembre 2024 à 17h30, à la bibliothèque Alain PETERS (Le Moufia, Saint Denis)

La résistance des Chagossiens, un exemple pour le monde.

Le 9 octobre 2024 à 10h, à la bibliothèque Alain PETERS (Le Moufia, Saint Denis)

Yallah Gaza

L’impuissance face à l’impunité des États en guerre, que faire?

Le samedi 28 septembre à 15h, au centre nautique de Saint Pierre

(Proche la Rivière d'Abord côté terre Sainte)

Pour le Mouvement Réunionnais

Pour La Paix,

Julie Pontalba.