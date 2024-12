Censure du gouvernement Barnier, une censure inéluctable

La motion de censure du Gouvernement de Michel Barnier proposée par les partis du Nouveau Front Populaire a été votée par une majorité de députés. Elle traduit la défiance d’une majorité de Françaises et de Français envers la méthode et les politiques menées par le Président de la République depuis 2017 (Photo www.imazpress.com)

Après la dissolution soudaine et irréfléchie décidée par Emmanuel Macron, les élections législatives ont placé le Nouveau Front Populaire en tête : Emmanuel Macron a cependant choisi Michel Barnier, issu du parti qui a subi la plus lourde défaite aux législatives, les Républicains. Sans surprise, la politique d’Emmanuel Macron a donc été poursuivie. À part quelques modifications à la marge dont une taxation minime concernant les plus riches, la politique du gouvernement persistait à favoriser les plus aisés et creuser les inégalités.

Les propositions des députés et sénateurs de gauche visant à mieux répartir les efforts budgétaires en mettant à contribution les plus grosses entreprises, revenus et patrimoines n’ont pas été écoutées.

Nos députés et sénateurs réunionnais ont fait de nombreuses propositions pour répondre aux principales urgences de La Réunion : lutter contre la vie chère, protéger notre CHU, nos services publics, l’emploi, agir contre la délinquance du quotidien, protéger nos fragiles ressources en eau... Quasiment aucune d’elles n’a été acceptée par le Gouvernement. Nous aurions aussi aimé corriger le budget dédié à la transition écologique coupé en deux sur un an. Sans succès.

Face aux propositions de faire travailler les salariés 7 heures de plus gratuitement, de désindexer les retraites, de dérembourser les médicaments, dans l’optique de réparer les erreurs budgétaires de la Macronie, voter la motion de censure était inéluctable.

Cette censure ne remet pas en cause la capacité de notre pays à financer les services publics. Un autre budget devra maintenant être discuté pour porter une autre politique qui réponde aux transitions sociales, écologiques et économiques de notre pays. Nous proposons un engagement réciproque entre le futur gouvernement et les groupes parlementaires sur le principe “ ni 49.3, ni censure”. Ceci dans le cadre d’une nouvelle gouvernance avec des partis qui ont participé au front républicain, en respectant leurs différences.

Au niveau local, dès que la situation nationale sera stabilisée, nous organiserons une nouvelle Conférence Péi élargie pour rassembler toutes les bonnes volontés et coconstruire un projet réunionnais avec les parlementaires, partis politiques, institutions, acteurs locaux et leurs représentants, organisations citoyennes.

Nous continuerons à porter une voix réunionnaise la plus largement représentative auprès du nouveau gouvernement et à travailler dans la co-construction avec lui pour agir pour notre île et défendre nos familles.