Censure du gouvernement : l’alliance des "désordeurs" tombe le masque !

A peine 6 mois après la dissolution de l’Assemblée Nationale, 5 mois après les législatives anticipées et 3 mois après la nomination du gouvernement Barnier, les masques tombent !

L’alliance des contraires, la coalition des extrêmes NFP / RN, le pacte des "désordeurs" a voté la motion de censure entraînant la démission du Premier Ministre.

Bien que je ne soutenais pas certaines mesures proposées par Michel Barnier, je ne pense pas que la chute de son gouvernement de cohabitation soit une bonne chose pour notre pays plongé dans une instabilité politique et des incertitudes financières.

En tout état de cause, il est désormais indéniable que les électeurs ont bel et bien été trompés : ceux qui ont décidé de renverser le gouvernement sont ceux qui ont fait le choix de l’instabilité et du désordre ...

Alors que notre pays et notre île ont besoin - dans un contexte difficile - de stabilité et de sérénité, d’élus responsables qui répondent aux inquiétudes et besoins de nos concitoyens, les extrêmes ont préféré plonger nos familles, nos entreprises, notre économie dans le doute et l’incertitude et ainsi affaiblir notre pays ... Quelle indignité, quelle infamie, quelle honte !

Je mesure l’amertume des électeurs réunionnais, notamment ceux de la 3ème circonscription, qui ont eu à choisir au 2nd tour des dernières législatives entre un candidat du NFP et un du RN lorsqu’ils voient aujourd’hui la convergence des extrêmes qui ont voté ensemble pour plonger notre pays dans l’instabilité, l’insécurité, le doute et le chaos !

Cette grave décision aura des conséquences négatives dramatiques sur le plan économique et financier notamment pour nos familles, nos entreprises, nos agriculteurs ...

Le changement n’est aucunement synonyme de désordre : pour ma part, élue de proximité je continue inlassablement à œuvrer chaque jour sur le terrain pour écouter, soutenir, rassurer et accompagner notre population en souffrance qui a besoin d’elu(e)s d’expérience, raisonnables, sereins, responsables, porteurs d’espoir et d’un projet au service de lendemains meilleurs et du redressement de la France.