A l'occasion de la cérémonie des vœux de l’ONF, le Département, par la voix de Gilles Hubert, vice-président, a tenu à renouveler son soutien et à adresser toutes ses félicitations aux heureux médaillés de l'Office National des Forêts. Eux qui incarnent l’âme de cet engagement et une détermination infaillible pour la forêt réunionnaise (photo Sly/www.imazpress.com)

"Monsieur le Préfet,

Monsieur le directeur régional de l’ONF,

Mesdames et Messieurs,

Je suis très honoré d’être à vos côtés pour cette cérémonie des vœux de l’ONF ponctuée par la remise de la médaille du travail et de l’ordre du mérite agricole à des agents méritants et dévoués.

Je vous prie d’excuser le Président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, qui n’a pas pu être présent en raison d’impératifs liés à son agenda.

En son nom, je voudrais tout d’abord vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2024, marquant la concrétisation de vos projets personnels et professionnels, votre épanouissement et la bonne santé.

Je vous souhaite aussi un engagement constant et résolu au profit de la nature réunionnaise, à l’image de l’excellent travail mené par l’ONF depuis près de 70 ans maintenant, dans le cadre du partenariat qui lie nos deux institutions.

Cet engagement est d’ailleurs mis à rude épreuve actuellement suite au passage du cyclone Belal qui a fortement impacté nos forêts et nos sentiers.

Je saisis cette occasion pour saluer et souligner votre mobilisation et votre réactivité en vue de la remise en état de tous les sites dont vous avez la gestion.

C’est un travail fastidieux et de longue haleine mais que vous accomplissez, je le sais, avec professionnalisme, bienveillance et détermination. Je me fais le porte-voix de tous les Réunionnais et de tous les amoureux de la nature en vous adressant nos sincères remerciements pour ce travail.

Nous sommes conscients que beaucoup reste encore à faire, notamment au niveau de l’ilet de Mafate.

Nous vous adressons à cet effet tous nos encouragements.

Je voudrais pour ma part réaffirmer toute notre volonté de poursuivre le partenariat qui lie le Département et l’ONF et qui nous permet d’œuvrer pour la forêt réunionnaise.

Cela représente très précisément 95 000 ha de forêts départementales et départemento-domaniales, soit près de 40% du territoire réunionnais, dont nous assurons, ensemble, la valorisation, la préservation, et bien sûr l’aménagement, dans un cadre concerté, cohérent, et une logique de gestion durable des forêts publiques.

A ce titre, nous avons eu le plaisir de consolider ce partenariat l’an dernier à l’occasion de la signature d’une convention cadre qui a permis de fixer des priorités et des caps à l’action publique départementale en faveur des forêts pour les années à venir.

Je veux souligner la force de ce partenariat qui ne lie pas seulement des institutions, mais avant tout des femmes et des hommes attachés à la nature réunionnaise, à notre biodiversité, à nos sentiers, et qui s’efforcent de participer à sa préservation et à son rayonnement.

Chers récipiendaires, permettez-moi de vous dire toute ma fierté d’être à vos côtés aujourd’hui, pour ce moment important dans votre carrière, reconnaissance de votre engagement, mais aussi dans la vie de l’ONF car chaque médaille symbolise l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues.

A travers vous, c’est l’ensemble du personnel de l’ONF qui bénéficie d’une reconnaissance, rappelant que vous êtes toutes et tous des agents formidables.

Mesdames et Messieurs, en cette année 2024 de défis pour nous tous, je vous invite à maintenir cet engagement du présent et surtout de l’avenir, pour sublimer toujours davantage cette belle île de La Réunion. Merci à tous. "

Gilles Hubert

Vice-Président du Département

Délégué à la Gestion de l'Eau et aménagements