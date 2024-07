Je remercie les plus de 22.000 électrices et électeurs de la sixième circonscription de La Réunion qui m’ont fait confiance lors du deuxième tour de ces élections législatives. (Photo photo sly/www.imazpress.com)

Cette large victoire m’honore et me donne de la force pour poursuivre le travail entamé il y a deux ans à l’Assemblée Nationale.

Je renouvelle ici mon engagement à y porter haut la voix des Réunionnaises et des Réunionnais et à défendre avec force nos spécificités.

Je salue également les succès des autres candidats réunionnais du Nouveau Front Populaire. Ce soir, la victoire des forces de gauche et de tous les progressistes de La Réunion est très nette !

Je prends acte, non sans tristesse, que le Rassemblement National parvient à faire élire un député sur notre territoire, bien aidé par le silence irresponsable de la droite locale durant l’entre-deux-tours.

Plus largement, les scores élevés de l’extrême-droite à La Réunion lors de ces élections législatives nous interpellent et nous obligent. Les Réunionnais ont surtout exprimé un net rejet de la politique menée par Emmanuel Macron ces dernières années. Ils aspirent à plus d’écoute, plus de considération et surtout plus de justice sociale.

Cette attente ne doit pas et ne sera pas déçue.

Le combat continue !

Frédéric Maillot

Député de la 6e circonscription de La Réunion