CGTR les eaux : préavis de grève pour une durée indéterminée

La CGTR EAUX informe l’ensemble de ses abonnés et les parties concernées du dépôt d’un préavis de grève auprès de la direction de LA CREOLE, Régie Communautaire d’Eau et d’Assainissement. Ce mouvement débutera le lundi 9 décembre 2024 à 7h30 et concernera l’ensemble des salariés. (Photo photo RB imazpress)

Cette action fait suite à plusieurs points de désaccord majeurs portant sur les sujets suivants :

1. Relations contractuelles et avantages sociaux

• Annulation immédiate des procédures de licenciement contre quatre salariés nommés.

• Respect des obligations contractuelles liées aux véhicules de fonction.

• Réintégration des agents au service d’astreinte avec paiement des indemnités dues.

2. Revendications salariales

• Paiement immédiat de la prime de partage de la valeur (750 €).

• Augmentation des salaires et des primes, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

• Paiement rétroactif de la prime de participation sur trois années.

3. Respect des obligations légales

• Paiement des heures supplémentaires et respect des repos légaux.

• Application stricte de l’égalité salariale et fourniture des équipements de protection individuelle (EPI).

4. Dialogue social

• Mise en place d’un protocole de fonctionnement pour les instances syndicales.

• Communication des rapports d’audit internes.

• Versement des budgets du CSE pour les activités sociales et culturelles.

5. Santé et sécurité au travail

• Respect des préconisations du rapport sur les risques psychosociaux (RPS).

• Mise en œuvre de mesures correctives pour améliorer la sécurité et les conditions de travail.

6. Organisation et gestion des services

• Suspension des réorganisations unilatérales des services.

• Arrêt des discriminations salariales et pratiques de favoritisme.

La CGTR EAUX souligne que ce mouvement s’inscrit dans le respect du cadre légal et que tout salarié non réquisitionné, sera couvert par le droit de grève.

Nous réaffirmons notre volonté d’engager le dialogue pour résoudre ce conflit et appelons la direction de LA CREOLE à répondre favorablement à l’ensemble de nos revendications.