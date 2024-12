Chido : une catastrophe climatique qui nécessite une solidarité pleine et entière vis-à-vis du peuple mahorais

Je tiens à exprimer toute ma solidarité et mon soutien à la population mahoraise suite au passage du cyclone intense Chido qui a frappé l’île, causant de lourds dégâts matériels et mettant à l’épreuve la résilience de ses habitants.

Au nom du conseil municipal, j’adresse toute notre compassion et notre solidarité aux familles qui traversent une épreuve tragique. En ce moment difficile, notre pensée va aux familles endeuillées, aux personnes blessées et à celles qui ont tout perdu dans ce cyclone dévastateur.

Ce moment dramatique historique, tragique, doit nécessairement être le catalyseur d’un élan solidaire et d’une action collective pour la reconstruction de Mayotte. Il est impératif que les efforts de rétablissement et de développement durable soient renforcés. Les pouvoirs publics compétents doivent se tenir aux côtés de Mayotte pour la soutenir et venir en aide aux familles durement touchées.

Nous avons tous un rôle à jouer dans cette phase de rebond. C’est avec la solidarité des collectivités, des institutions et des citoyens que Mayotte pourra se reconstruire et amorcer un développement durable et équitable pour ses habitants. Saint-André s’engage à contribuer, à travers ses partenariats et son réseau, à ce projet de solidarité collective.

Enfin, j’adresse à nouveau mes sincères condoléances aux familles endeuillées et vous assure de notre soutien face à cette situation inédite dramatique.