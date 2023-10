Claudine Tarby : "une musicienne talentueuse au sourire inoubliable"

C’est avec tristesse que j’ai appris le décès de Claudine Tarby. Membre de l’emblématique groupe Pat'Jaune, elle était une musicienne talentueuse au sourire inoubliable. Je salue sa mémoire et son engagement sans faille en faveur de l’identité musicale réunionnaise dans son immense diversité. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

En mon nom personnel et au nom de l’ensemble du Conseil Régional, j’adresse nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et aux membres du groupe Pat’Jaune.

Huguette Bello

Présidente de la Région Réunion