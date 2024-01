Hommage à Gérard Ethève

C’est avec une grande tristesse que j’apprends le décès de Gérard Ethève, fondateur de la compagnie Air Austral dont il a assuré la présidence et la direction générale jusqu’en 2012 (Photo : rb/www.imazpress.com)

Homme de grande valeur, Gérard Ethève était un travailleur infatigable, un passionné d’aviation qui a très tôt compris les grands enjeux du désenclavement de La Réunion et de son inclusion régionale.

A travers la fondation de la compagnie Air Austral, Gérard Ethève a su concrétiser cette ambition d’une plus grande ouverture de notre territoire sur le monde, afin de permettre aux Réunionnais de voyager, afin de développer l’attractivité touristique de l’île, afin de permettre à nos entreprises de rayonner au niveau régional, national et à l’international.

Gérard Ethève a été un bâtisseur d’opportunités pour La Réunion et les Réunionnais, un capitaine d’industrie qui a su accompagner notre île à un tournant décisif de son développement, pour un avenir meilleur.

A l’heure où Gérard Ethève rejoint ces cieux qu’il affectionnait tant, je tiens à adresser en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, mes condoléances les plus sincères à sa famille et à ses proches.