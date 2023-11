Condamnation des actes de vandalisme qui ont visé des lieux de culte tamoul

Au nom des élus de la Région Réunion, je tiens à exprimer mon indignation, ma colère, et ma tristesse devant les actes inqualifiables de vandalisme dont ont été l’objet des lieux de culte à Bois-Rouge et à Villèle. Une statue de Gandhi et une statue africaine ont été décapitées. Des caveaux ont également été dégradés au cimetière de Champ-Borne. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

À l’heure où partout dans le monde des conflits déciment des populations victimes, la collectivité régionale, qui s’associe à l’émoi de la communauté tamoule, condamne fermement ces actes odieux. Ces agissements témoignent d’un racisme ordinaire et révèlent, somme toute, la bêtise et l’ignorance de leurs auteurs, à quelques jours du 11 novembre. Cette date est connue pour être le jour de l'Armistice de la Première Guerre mondiale mais c'est aussi le jour de la commémoration de la fin de l’engagisme, le 11 novembre 1882.

Comme en Inde, nous partageons, à La Réunion, le même goût pour le dialogue entre les civilisations, une même aspiration à la tolérance et au vivre-ensemble harmonieux.

Comme tous les peuples du monde, nous voulons vivre en paix, nous voulons bâtir le progrès. Et comme toutes les populations de la planète, nous avons le droit et le devoir de dénoncer les situations d’injustices.

La Réunion et l’Inde, c’est plus de 300 ans d’histoire et de liens culturels étroits. La diversité des cultures du peuplement réunionnais est un formidable réservoir dans lequel nous puisons une connaissance humaniste. Une connaissance qui prône la tolérance et le respect en adéquation avec la philosophie gandhienne et celles d’autres grands penseurs du sous-continent indien.

Quelle que soit la composante de notre union qui en serait la cible, nous ne tolérons donc jamais que de tels actes de lâcheté et d’ignorance s’attaquent aux fondements de notre modèle de vivre-ensemble.

Huguette Bello

Présidente de la Région Réunion