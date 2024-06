Condamnation des propos du maire de la Plaine des Palmistes

Je condamne les propos de Payet Johnny Maire de La Plaine Des Palmistes. J'exprime ma profonde indignation et condamne fermement les propos tenus récemment par le maire de la Plaine Des Palmistes qui renie publiquement l'esclavage et son impact historique et actuel. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

L'esclavage est une page sombre et indélébile de l'histoire de l'humanité. Il est crucial de reconnaître les souffrances endurées par des millions de personnes et l'impact durable de cette pratique sur les descendants des victimes. Les propos du maire sont profondément offensants pour les communautés touchées par cette atrocité.

J'appelle à une prise de responsabilité immédiate de la part du maire. Je demande une rétractation publique et des excuses sincères envers tous les Reunionnais blessés par ces propos inacceptables.

En cette période où la reconnaissance et la réconciliation sont plus que jamais nécessaires, je réaffirme mon engagement à combattre toutes formes de négationnisme et de révisionnisme historique. Il est de notre devoir collectif de maintenir la mémoire vivante et d'honorer la vérité historique pour construire une société plus juste et équitable.

Erick Fontaine