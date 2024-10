Condoléances à la famille de Abdéali Goulamaly

Chevalier de l'Ordre national du Mérite et Chevalier de l'Ordre de la Légion d'honneur, Abdéali Goulamany s’est éteint ce lundi 28 octobre à l’âge de 89 ans (Photo : rb/www.imazpress.com)

Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture de La Réunion, tient à rendre hommage à cet entrepreneur réunionnais, fondateur du groupe Océinde spécialisé dans la chimie du bâtiment, les produits de la mer, les télécommunications et l’efficience énergétique.



Grâce à l’innovation, en usant des talents réunionnais, il a su construire des entreprises qui aujourd’hui rayonnent à travers l’Océan indien, dynamisent l’économie et l’emploi local et font ainsi la fierté de La Réunion.



Le secrétaire général et les agents des services de l’État s’associent à la douleur de sa famille, de ses proches et leur présentent leurs plus vives condoléances.