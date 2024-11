Congrès des Maires 2024 : 72 élus réunionnais seront présents à Paris

Le 106ème Congrès des Maires de France se tient cette année les 19, 20 et 21 novembre, au Parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris. Il sera précédé, le 18 novembre, de la Rencontre des élus des Outre-mer, au Palais des congrès d’Issy-les-Moulineaux. Ces quatre jours sont particulièrement importants pour les élus réunionnais et une occasion unique de débattre et d'échanger avec leurs confrères des autres territoires de la République. (Photo: www.imazpress.com)

Comme chaque année, l'Association des Maires du Département de La Réunion (AMDR) participe activement à cet événement incontournable et prend en charge le déplacement d'une délégation composée cette année de 72 élus locaux.

Ces élus, volontaires et engagés, pourront ainsi participer aux multiples conférences organisées durant ces quatre jours. Ils y sont largement incités, notamment par l'intermédiaire d'un courrier envoyé en amont à chacun d'eux.

Certains membres de l'AMDR interviendront également directement sur des tables-rondes et forums :

Le Président de l'AMDR, Serge HOAREAU, interviendra pour sa part le lundi 18 novembre au cours de la table ronde : « le rôle du maire dans la crise de la vie chère » dans la séquence 3 : « Rénover l’octroi de mer pour garantir les ressources des collectivités locales » ainsi que le mercredi 20 novembre au cours de la conférence "Logements : rendre possible et accompagner le parcours résidentiel dans sa commune".

La Maire de Saint-Denis, Vice-Présidente de l’AMF, Ericka BAREIGTS, interviendra également le lundi 18 novembre au cours de la table ronde : « le rôle du maire dans la crise de la vie chère » dans la séquence 2 : « : Quels leviers d’action pour réduire la vie chère avec quels moyens ?»

Mme Ramata TOURÉ, Adjointe au Maire de Sainte-Suzanne et Vice-présidente de la CINOR déléguée à l’environnement et au développement durable, représentante d’Interco’ Outre-mer interviendra aussi le lundi 18 novembre sur la table-ronde : “Outre-mer, surmonter les crises de l’eau” dans la séquence 2 : « Quels moyens mettre en place pour rendre la gouvernance de l’eau plus efficace et adapter les politiques de prévention ? »

Le Maire de Saint-Philippe, Olivier RIVIERE interviendra le mardi 19 novembre sur la conférence « Mieux intégrer les communes dans les politiques publiques européennes ».

La Maire de Saint-Louis, Juliana M’DOIHOMA interviendra le mercredi 20 novembre sur la conférence « Les ambitions d’une mise en réseau des acteurs de l’emploi au plus près du terrain. »

Enfin, Maurice GIRONCEL, Maire de Sainte-Suzanne et Président de la CINOR et du SIDELEC, interviendra le jeudi 21 novembre sur la conférence : "L’adaptation des communes aux changements climatiques : des solutions et outils à votre disposition".