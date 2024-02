Constitutionnalisation de l’IVG : une victoire pour les femmes au Sénat

Le projet de loi visant à inscrire la “liberté garantie” d’avoir recours à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution a été adopté par le Sénat à 267 voix contre 50 ce mercredi 28 février : le PLR se félicite de cet événement historique pour le droit des femmes à disposer librement de leurs corps.

Alors qu’ailleurs dans le monde, le droit au recours à l’IVG est menacé ou interdit, le PLR applaudit l’adoption de ce projet de loi au Sénat : l’inscription dans notre Constitution de la liberté garantie pour les femmes d’avoir recours à l’IVG conclura des années de lutte et de souffrance et, si le combat pour l’égalité est loin d’être terminé, sacrera cette liberté individuelle comme inattaquable.



Pour Huguette Bello, en tant que Présidente du PLR et en tant que militante réunionnaise pour le droit des femmes, il s’agît d’une grande victoire : les inégalités touchent plus durement les Outre-mer, et le PLR se souvient de l’histoire douloureuse des femmes réunionnaises.

Dans les années soixante, ce sont des milliers de femmes qui ont subi des avortements et des stérilisations forcés : un crime d’Etat jamais reconnu qui avait pour but de contrôler la démographie de l’île en déshumanisant ces femmes, en les traitant comme du bétail. L’inscription de la liberté garantie d’avoir recours à l’IVG dans la Constitution, c’est aussi garantir aux femmes d’y avoir recours si et seulement si elles le souhaitent.



Si le PLR salue les sénateurs et les sénatrices qui pour beaucoup ont mis de côté d’anciennes convictions afin de faire ce qui était juste, il condamne et dénonce le vote des 50 élus de la chambre haute qui se sont opposés à ce projet de loi : il est inacceptable, en tant qu’élu.e de la République, de s’opposer aux avancées sociales majeures, et nauséabond de s’accrocher à la conviction que les ventres des femmes ne leur appartiennent pas.



Pour La Réunion