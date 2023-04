Continuité territoriale : "l’Etat doit revoir sa copie"

Un récent rapport sénatorial pointe du doigt une discontinuité territoriale exacerbée : « J’ai été très surpris à la lecture de ce rapport. Seul un budget de 16 euros par an et par habitant est consacré pour renforcer la mobilité entre l'Outre-mer et la Métropole, alors que pour de nombreux ultramarins, venir dans l’Hexagone est devenu un luxe ».

Dans son rapport, une délégation sénatoriale aux Outre-mer souligne le déclassement subi par les départements et régions d’Outre-mer. Les départements d’Outre-mer ne disposent pas d’une offre de services équivalente à celle existante en Métropole.



« Les prix des billets d’avion s’envolent toujours et selon les dernières estimations, l’augmentation des prix devrait atteindre les 25% pour la période des vacances de juillet-août.

La flambée du prix des produits pétroliers, provoquée par la guerre en Ukraine touche de plein fouet les compagnies aériennes. Au-delà de l’impact négatif sur l’attractivité de nos territoires, cela se fait directement ressentir sur le pouvoir d’achat des familles populaires ».

« Il s’agit d’un sujet brûlant pour les Outre-mer, mais aussi pour La Réunion. L’aide à la continuité territoriale vise à ne pas isoler les territoires et découle du principe d’égalité entre les citoyens. Avec ce rapport, l’Etat ne tient clairement pas ses engagements en matière d’égalité républicaine.

Nous avons besoin d’une participation plus accrue de la part des services de l’Etat, notamment pour accompagner nos jeunes ultramarins à travers une véritable refondation des dispositifs d’aide à la mobilité ».

Patrice Selly

Président du Parti Banian