Appel à la préservation des activités et du financement pour les réfugiés de Palestine

Monsieur le Président de la République, Nous souhaitons que la France pèse de toute son influence pour la bonne mise en œuvre de l’accord du cessez-le-feu à Gaza entré en vigueur le 19 janvier 2025. Nous sommes déterminés à contribuer à ce que celui-ci devienne une étape du retour à une paix durable à Gaza, en Cisjordanie et en Israël, et à une solution politique, en plein soutien aux organisations multilatérales et à la communauté internationale. (Photo : AFP)

Nous sommes convaincus que l’office de secours et de travaux des Nations-Unies pour les réfugiés de Palestine, l’UNRWA, est un élément indispensable à la mise en œuvre du volet humanitaire de l’accord de janvier, essentiel dans cette première phase.

Cette institution, placée sous la responsabilité de la communauté internationale, œuvre pour fournir des services de santé, d’éducation et d’assistance sociale à plus de cinq millions de réfugiés.

Son financement et ses activités sont pourtant lourdement menacés. D’une part, la suspension des États-Unis de leurs contributions financières directes en attente de la mise en place des réformes de l’office, l'a affaibli financièrement.

D’autre part, de récentes lois israéliennes qui sont entrées en vigueur le 29 janvier menacent ses capacités opérationnelles.

Les activités de l’UNRWA ont été l’objet ces deux dernières années d’un examen interne scrupuleux de la part de l’Organisation des Nations-Unies et d’une évaluation indépendante conduite par Mme Catherine Colonna qui a émis des recommandations.

Aux termes de ce travail de fonds, il a été conclu que "l’UNRWA est irremplaçable et indispensable au développement humain et économique des Palestiniens" et "qu’aucune preuve de complicité avec le Hamas n’avait été jusqu’ici démontrée".

La vigilance légitime sur les activités de l’office n'exclut pas de reconnaître également l’engagement de ses personnels au service de leur mission et de rappeler que 230 d’entre eux ont perdu la vie depuis octobre 2023, du fait des bombardements israéliens.

Dans un contexte international marqué par des transgressions violentes du droit international et d’une remise en cause des principes qui ont fondé les institutions multilatérales au sortir des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, nous appelons à ce que la France tienne bon, aux côtés de ses alliés européens et partenaires internationaux, sur le multilatéralisme, la primauté du droit international, le respect des instances de l’ONU, l’objectif de paix par la reconnaissance de l’État Palestinien et la poursuite de la solution à deux états.

Les valeurs du multilatéralisme et de la paix sont ouvertement menacées par la guerre à Gaza. Leur crédibilité s’y joue toute entière.

Nous vous appelons, Monsieur le Président, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que la France et l’Union européenne, aux côtés des autres acteurs internationaux, garantissent par un soutien financier renforcé l’action humanitaire pour les civils palestiniens, et que l’UNRWA - ainsi que les autres, organismes et programmes internationaux, à l’instar du Programme Alimentaire Mondial, (PAM) - puisse jouer pleinement son rôle de support de l’action humanitaire envers eux.

Dans ce cadre, tout engagement financier supplémentaire de la France à l’UNRWA pour consolider le fragile espoir de paix que le cessez-le-feu du 19 janvier dernier a pu rallumer au Proche-Orient, sera assuré de notre soutien.

Nous sommes convaincus qu’un soutien durable à ces efforts multilatéraux permettra à la France d’être utile à la paix au Proche-Orient.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre plus haute considération.

Amirshahi Pouria, Député de Paris

Arrighi Christine, Députée de Haute-Garonne

Autain Clémentine, Députée de Seine-Saint-Denis

Balage El Mariky Léa, Députée de Paris

Balanant Erwan, Député du Finistère

Battistel Marie-Noël, Députée de l’Isère

Bellucco Lisa, Députée de la Vienne

Ben Cheikh Karim, Député des Français établis hors de France

Benard Edouard, Député de Seine-Maritime

Bex Christophe, Député de Haute-Garonne

Biteau Benoît, Député de Charente-Maritime

Bonnet Nicolas, Député du Puy-de-Dôme

Bourouaha Soumya, Députée de la Seine-Saint-Denis

Brun Philippe, Député de l'Eure

Cadalen Pierre-Yves, Député du Finistère

Caron Aymeric, Député de Paris

Castor Jean-Victor, Député de Guyane

Chatelain Cyrielle, Députée d’Isère, Présidente du groupe Écologiste et Social

Coulomme Jean-François, Député de Savoie

Courbon Pierrick, Député de la Loire

Diop Dieynaba, Députée des Yvelines

Dufau Peio, Député des Pyrénées-Atlantiques

Dufour Alma, Députée de Seine-Maritime

Duplessy Emmanuel, Député du Loiret

Dupont Stella, Députée de Maine-et-Loire

Erodi Karen, Députée du Tarn

Faucillon Elsa, Députée des Hauts-de-Seine

Fournier Charles, Député d’Indre-et-Loire

Froger Martine, Députée de l’Ariège

Hablot Stéphane, Député de Meurthe-et-Moselle

Hadizadeh Ayda, Députée du Val d’Oise

Hervieu Catherine, Députée de Côte-d’Or

Iordanoff Jérémie, Député de l'Isère, Vice-Président de l'Assemblée nationale

K/Bidi Émeline, Députée de la Réunion

Keloua-Hachi Fatiha, Députée de Seine-Saint-Denis, Présidente de la Commission des

Affaires culturelles et de l'éducation

Laernoes Julie, Députée de Loire-Atlantique

Lahais Tristan, Député d’Ille-et-Vilaine

Laisney Maxime, Député de Seine-et-Marne

Leboucher Elise, Députée de la Sarthe

Lecoq Jean-Paul, Député de Seine-Maritime

Lucas-Lundy Benjamin, Député des Yvelines

Maillot Frédéric, Député de la Réunion

Mesmeur Marie, Députée d’Ille-et-Vilaine

Molac Paul, Député du Morbihan

Nadeau Marcelin, Député de Martinique

Naillet Philippe, Député de la Réunion

Ozenne Julie, Députée de l’Essonne

Peu Stéphane, Député de Seine-Saint-Denis

Peytavie Sébastien, Député de Dordogne

Pilato René, Député de Charente

Pochon Marie, Députée de la Drôme

Ramos Richard, Député du Loiret

Raux Jean-Claude, Député de Loire-Atlantique

Reid Arbelot Mereana, Députée de Polynésie-Française

Roumégas Jean-Louis, Député de l’Hérault

Sansu Nicolas, Député du Cher

Sebaihi Sabrina, Députée des Hauts-de-Seine

Taillé-Pollian Sophie, Députée du Val-de-Marne

Taupiac David, Député du Gers

Taurinya Andrée, Députée de la Loire

Tavernier Boris, Député du Rhône

Thiébault-Martinez Céline, Députée de Seine-et-Marne

Voynet Dominique, Députée du Doubs