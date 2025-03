Courrier à François Bayrou : exclusion des vents cycloniques de l’arrêté de catastrophe naturelle

Monsieur le Premier Ministre, Suite à la publication le jeudi 12 mars de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, nous accueillons, à La Réunion, cette décision avec une grande déception et une véritable indignation. (Photo : www.imazpress.com)

Nous avons l’impression que la visite ministérielle n’a pas suffi à convaincre le gouvernement de la détresse dans laquelle se trouvent de nombreux Réunionnais.

Nous regrettons que le périmètre des sinistres couvert par l’arrêté soit insuffisant et ne reflète pas la réalité des dévastations causées par le cyclone Garance.

Le décret omet de prendre en compte les vents cycloniques. Ces vents ont pourtant été exceptionnellement violents, ayant dépassé les 200 km/h et causé des dégâts matériels considérables.

Selon cet arrêté, seules deux communes (Sainte-Marie et Sainte-Rose) ont été reconnues comme ayant subi des dégâts occasionnés par les vents cycloniques, une

interprétation manifestement déconnectée de la réalité du terrain.

En effet, de nombreuses communes ont été touchées par les rafales destructrices du cyclone. L’exclusion de ces communes prive injustement de nombreux sinistrés de la reconnaissance et du soutien auxquels ils devraient légitimement prétendre et duquel ils ont impérativement besoin. De nombreux foyers ne peuvent bénéficier des indemnisations et des bénéfices d’accompagnement nécessaires pour reconstruire rapidement.

Nous demandons donc la révision sans délai de l’arrêté de catastrophe naturelle : l’inclusion des vents cycloniques comme facteur de destruction doit être étendue aux autres communes.

Nous souhaitons également une procédure accélérée pour permettre aux sinistrés de bénéficier rapidement des aides financières et de la prise en charge des dégâts.

Depuis 15 jours, les communes déploient tous les moyens à leurs dispositions mais ces moyens s’épuisent. Elles ont besoin d’être renforcées humainement et financièrement.

A La Réunion, de nombreuses familles ont tout perdu ; dans ce contexte, elles doivent pouvoir compter sur la solidarité nationale. Au nom de l’équité entre toutes les communes, aucun territoire sinistré ne doit être laissé à l’abandon, sans les aides qu’il nécessite.

En comptant sur votre réactivité et votre engagement, je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma haute considération.

Evelyne Corbière, sénatrice de La Réunion