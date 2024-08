Sainte-Rose démissionne de l'Association des maires de La Réunion

Ce mardi 6 août 2024, la commune de Sainte-Rose a annoncé quitter l'association des maires de La Réunion. Selon un média local, cette décision proviendrait d'un différend entre le maire, Michel Vergoz, et Serge Hoareau, actuel président de l'AMDR. Dans un communiqué, la présidence de l'association prend acte de cette décision mais regrette "un choix soudain et unilatéral" (Photo : www.imazpress.com)

C'est dans un courrier en date du 16 juillet 2024, que l'association des maires de La Réunion a pris acte de la décision de la mairie de Sainte-Rose de démissionner. Elle est d'ailleurs la seule commune à quitter l'AMDR, alors que l'association regroupait jusqu'alors l'ensemble des 24 communes et cinq établissements publics intercommunaux de La Réunion.

Dans un communiqué envoyé ce mardi, Serge Hoareau déplore "une décision soudaine, unilatérale et que je regrette d'autant plus, car je m'efforce, depuis ma prise de fonction à la présidence de l'AMDR, d'être un président rassembleur et à l'écoute de tous les maires et Présidents d'EPCI dans l'intérêt supérieur de notre territoire et de nos concitoyens".

"Afin d'éviter tout isolement de notre île, et toujours dans l'intérêt supérieur de La Réunion, j'ai également noué une relation de confiance et un dialogue constant avec l'Association des Maires de France (AMF) et les autres associations départementales ultra-marines", ajoute-t-il.

"C'est dans ce cadre, et avec la volonté de mutualiser nos moyens et ressources, qu'a été commandée l'étude sur l'Octroi de mer avec I'AMF. La problématique de la vie chère étant commune à l'ensemble des départements et territoires d'Outre-mer, il nous apparaissait légitime de faire front commun sur cette question. L'immense majorité des maires ultra-marins, et donc Réunionnais, ont d'ailleurs souscrit à cette démarche."

Il rappelle que : "la vocation de I'AMDR est, et j'en suis le garant, de faire le trait d'union entre tous les Maires et Présidents d'EPCI de La Réunion quelques soient leurs bords politiques". "Nous étions parvenus ces dernières années à unir nos forces et je trouve désolant que vous ayez, pour votre part, fait le choix de la division."

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com