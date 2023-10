Courrier au Ministre de la Santé pour une revalorisation du coefficient géographique

J’attire votre bienveillante attention sur la nécessaire revalorisation du coefficient géographique appliqué pour les établissements de santé à La Réunion. (Photo Philippe Naillet photo RB imazpress)

Monsieur le Ministre,



Vous le savez, ce dispositif existe dans certaines zones afin de tenir compte des facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle les prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. Or, ce coefficient n’a été valorisé qu’à une seule reprise pour La Réunion depuis sa création en 2004 et que d’un seul point.

Dès 2018, un rapport d’étude publié par la Fédération hospitalière de France-Océan Indien, réalisé par le cabinet indépendant Ernst & Young, a établi que l'impact des surcoûts engendrés notamment par l’éloignement géographique nécessitait une hausse du coefficient géographique de 4 points. Plus récemment, une étude de la DREES commandée par le ministère de la Santé concluait également à la nécessité de relever le coefficient de 31 à 35 points. Néanmoins, certains éléments présentés par la DREES sont à corriger. C’est le cas par exemple pour les données en coût complet des services de paye des établissements du GHT Réunion concluant objectivement à un surcoût global de plus de 38%.

Aussi, le Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion, créé en 2012, subit depuis de nombreuses années un déficit structurel notamment en raison de la sous-évaluation du coefficient actuellement appliqué. Malgré un plan spécifique de redressement adopté en 2017 qui a été mis en oeuvre avec abnégation par la direction et les personnels, et ce malgré la superposition des épidémies de dengue et de COVID-19, le CHU accuse aujourd’hui un déficit de 50 millions d’euros dont plus des deux tiers sont imputables à un trop faible coefficient géographique et la non compensation des mesures liées au SÉGUR. Un nouveau plan d’actions a été décidé mais il ne saurait être suffisant à terme pour compenser les 70% du déficit imputable à l’État.

Par ailleurs, véritable établissement de référence du sud-ouest de l’océan Indien, le CHU de La Réunion accueille de plus en plus d’évacuations sanitaires depuis sa création. La Réunion en accueillait 400 il y a 10 ans, le CHU en prendra en charge plus de 1600 cette année. Cette dynamique vaut pour l’ensemble des hôpitaux de La Réunion.

Monsieur le Ministre, le président de la République Emmanuel Macron en janvier 2022, puis le Premier ministre Jean Castex en mars 2022, se sont engagés à une évolution du coefficient géographique pour les Outre-mer.

Compte tenu du retard pris ces dernières années par l’État et des conséquences de plus en plus prégnantes sur l’ensemble du système sanitaire réunionnais et sur les personnels de santé et de la même manière que les présidents de la FHF-OI et des conseils de surveillance du CHU de La Réunion, du Centre hospitalier Ouest Réunion et du Groupe hospitalier Est Réunion, qui vous ont

récemment adressé un courrier, je vous saurais gré de bien vouloir étudier la revalorisation du coefficient géographique pour les établissements de santé à La Réunion à 38% pour l’année 2024 ainsi qu’une dotation forfaitaire pour 2023.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.

Philippe Naillet

Député de 1ère circonscription

La Réunion