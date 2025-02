Courrier aux bailleurs sociaux face à la gestion de Garance

Madame, Monsieur, en raison du passage imminent du cyclone Garance et des risques potentiels d'inondation affectant les logements, des dégradations sur les habitations ( toitures, façades...) les parkings souterrains d'un certain nombre de résidences, nous souhaitons attirer votre attention sur la nécessité de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des habitants et de leurs biens (Photo : www.imazpress.com)

Nous vous demandons de bien vouloir :

1. Mettre en place des mesures préventives pour limiter les risques liés aux inondations, notamment en assurant l'évacuation des eaux pluviales, vérification de l'état de fonctionnement des pompes de relevage et en protégeant les parties sensibles des bâtiments et du parking.

2. D'évacuer tous les encombrants se trouvant dans les parkings et qui représentent un danger avec les forts vent attendus

3. Rendre accessibles des numéros de téléphone d'urgence en renforçant le service d'assistance aux locataires, compte tenu du nombre de signalements qui risque d'être élevé après l'épisode cyclonique et assurer un service qui doit répondre aux appels au-delà des horaires habituels d'ouverture des bureaux.

4. Prévoir une intervention rapide après le passage du cyclone afin d'évaluer les éventuels dégâts et d'effectuer les réparations nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être des locataires.

5. Veiller à la remise en état de fonctionnement des ascenseurs rapidement . Nous comptons sur votre diligence pour anticiper et gérer cette situation exceptionnelle dans les meilleures conditions. Dans l'attente de votre retour, je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Erick Fontaine - administrateur de la CNL