Crise à Mayotte : le président de l'ACCD’OM apporte son soutien aux élus et à la population

Le Président de l’ACCD’OM tient à exprimer tout son soutien aux élus et à la population de Mayotte dans la crise que traverse le territoire. (Photo Police Mayotte photo RB/www.imazpress.com)

La sécurité de la population est un enjeu auquel l’État se doit de répondre de toute urgence.

La situation est grave et si l’État ne prend pas les mesures qui s’imposent, Mayotte court à la catastrophe.

Les maires n’ont pas les moyens nécessaires au rétablissement de l’ordre et de la sécurité et l’ACCD’OM appelle de ses vœux un sursaut de la République afin que les communes de Mayotte puissent bénéficier de plus de soutien et que des moyens conséquents soient mis en œuvre pour que la sérénité revienne sur ce département.

M. Jean-Claude Maes

Président de l’ACCD’OM