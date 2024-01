Crise agricole : l’urgence à la Réunion

La Réunion se remet péniblement du passage dévastateur du cyclone Belal, les agriculteurs font face à une crise sans précédent. La chambre d’agriculture rapporte des pertes massives, avec 90% de la production de bananes perdue, 70% de la filière fruits et légumes impactée et entre 25 et 35% des plants de canne à sucre à terre (Photo : sly/www.imazpress.com)

Les agriculteurs, déjà confrontés à des difficultés comme la pression foncière ou l'inadaptation des normes, ont subi des pertes matérielles considérables, aggravant la crise sociale et morale dans le secteur. Les Réunionnais.es craignent également une flambée des prix et une importation massive de produits, alors que les rayons de nombreux commerces sont déjà dépourvus de fruits et de légumes.

Dans ce contexte, les annonces du Premier ministre Gabriel Attal, appuyé par le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau,étaient cruciales pour apaiser la colère et les inquiétudes des agriculteurs. Mais il est nécessaire de constater que ces mesures ne sont pas à la hauteur des enjeux de la transition écologique et de la profonde transformation nécessaire du système alimentaire tant en France hexagonale qu’à La Réunion. La réalité sur le terrain, caractérisée par la pression économique, la concurrence accrue, la solitude et les difficultés financières, nécessite des mesures bien plus substantielles pour soutenir nos agriculteurs.

Par ailleurs, le rapport du Haut conseil pour le climat publié jeudi souligne la nécessité d’une transformation en profondeur du système alimentaire à l’échelle nationale. Cette transformation doit s’inscrire dans une politique économique de long terme, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte carbone alimentaire des Français. L’agriculture et l’alimentation jouent un rôle central dans l’atteinte des objectifs climatiques de la France qui doit atteindre la neutralité carbone en 2050.

Pour répondre à ces défis, il est impératif de sécuriser les revenus des agriculteurs, notamment leur retraite, de soutenir leurs changements de pratiques et de mobiliser l’ensemble des acteurs sociaux et économiques dans une vision commune de transition écologique. Il est aussi nécessaire de continuer la lutte contre les produits de dégagement, lutter contre l'importation de produits agricoles non respectueux des normes drastiques imposées aux femmes et aux hommes qui nous nourrissent.

Nous devons adopter une vision claire et engager des actions concrètes en mobilisant l’ensemble de la chaîne, de la production à la restauration, tout en respectant nos spécificités locales pour assurer un avenir durable pour nos agricultrices et agriculteurs et répondre aux impératifs climatiques et sociaux auxquels sera confrontée La Réunion.

La fédération socialiste de La Réunion