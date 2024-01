Cyclone Belal : Rréunionnaise, Réunionnais

Le Cyclone 48 est toujours dans la mémoire des plus âgés d’entre nous. Il avait fait 165 morts, dans une population qui sortait à peine de la deuxième guerre mondiale, meurtrie par les 2 années de blocus naval, de 1939 à 1942. Saint Paul et Saint Leu ont eu le plus grand nombre de victimes. A l’époque, le changement de statut intervenu le 19 mars 1946 n’avait pas encore d’effet sur la situation coloniale. Depuis 1945, le CRADS de Vergès-Lépervanche était majoritaire dans les institutions, au Conseil Général et dans 12 Communes sur 23. Terriblement traumatisée, c’est avec courage, solidarité et abnégation que la population a redressé le pays. (Photo photo rb/www.imazpress.com)

Le Parti communiste réunionnais demande aux Réunionnaise et Réunionnais résidant dans ces lieux de mieux évaluer les dangers et prendre des précautions supplémentaires. Il sollicite les autorités civiles et politiques à consacrer une attention particulière à ces zones très sensibles.

Bon courage à toutes et à tous, soyons plus vigilants. Suivez les consignes officielles.