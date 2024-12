Cyclone Chido : accompagner les Mahorais dans la prière

Après le passage du cyclone Chido, les images de désolation qui nous arrivent de Mayotte nous rappellent notre petitesse face à la nature. Le collectif des Hindous de La Réunion note la mobilisation spontanée des pouvoirs publics ainsi que celle des acteurs privés, en particulier réunionnais, et invite les Hindous à accompagner les Mahorais dans la prière au cours de ce mois de carême qui démarre pour des milliers d’entre nous (Photo kwézi télé)

Restons attentifs et contribuons à l’effort des organisations possédant une expertise reconnue dans le domaine humanitaire. La fraternité et la solidarité française de l'océan Indien vaincront les défis présents et à venir.

Alain Mardaye

Président du collectif des Hindous de La Réunion