Cyclone Chido : la délégation française du groupe S&D demande la mobilisation urgente des fonds européens pour Mayotte

Sous l'impulsion de Nora Mebarek, co-présidente de la délégation française du groupe S&D au Parlement européen, nous avons adressé une lettre au Ministre des outre-mer Manuel Valls afin de demander la mobilisation rapide du Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) et l'activation des mesures "Restore" pour soutenir Mayotte. (Photo : AFP)

"Le passage du cyclone Chido a laissé l’île de Mayotte dans une situation critique, avec des dégâts humains, matériels et économiques considérables. En tant que région ultrapériphérique de l’Union européenne, Mayotte peut bénéficier d’un soutien Européen décisif pour faire face à cette catastrophe naturelle" insiste Nora Mebarek.

Dans notre lettre, nous appelons à une double mobilisation :

- Le Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE), pour un appui financier immédiat aux efforts de reconstruction.

- Les mesures "Restore", un nouveau dispositif soutenu par les fonds structurels européens (FEDER et FSE+) permettent notamment de soutenir la reconstruction d’infrastructures critiques et de financer des dispositifs de chômage partiel, d'accès aux soins, de distribution d'aide alimentaire et d'assistance matérielle sans conditions.

"En activant ces mécanismes, la France pourrait non seulement répondre à l’urgence mais aussi reconstruire Mayotte de manière durable et résiliente, mieux préparée aux impacts du dérèglement climatique" insiste l’eurodéputée.

Nous demandons également que soit étudiée la possibilité d’utiliser les reliquats du Fonds européen d’aide aux plus démunis pour fournir une aide alimentaire directe aux Mahorais.

"Mayotte ne doit pas être laissée seule face à cette catastrophe. En mobilisant les fonds européens disponibles, la France peut apporter une réponse ambitieuse et solidaire, à la hauteur des défis climatiques et humanitaires auxquels l’île est confrontée. Nous exhortons la France à se saisir de ces nouvelles possibilités", déclare Nora Mebarek.

La délégation française du groupe S&D appelle le gouvernement à engager sans délai les démarches nécessaires auprès de la Commission européenne et à travailler en étroite collaboration avec le Conseil départemental de Mayotte pour garantir une aide rapide et efficace.

Groupe S&D