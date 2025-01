Dans le respect du droit international ?

Les dirigeants israéliens terminent l’année 2024 en ordonnant le 28 décembre à leur armée de détruire le dernier hôpital encore en service dans la bande de Gaza où vivent (survivent !) plus de 2 millions d'habitants (Photo : AFP)

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) fait état de "60 agents de santé et 25 patients dans un état critique" rappelant que "le démantèlement systématique du système de santé à Gaza est une peine de mort pour les dizaines de millions de Palestiniens qui ont besoin de soins". La presse (Médiapart du 28/12/2024) rapporte les propos d'un malade de cet hôpital "ils (les soldats de l'armée israélienne) nous ont marqués avec des numéros sur notre poitrine et derrière le cou puis nous ont embarqués, nus, dans des camions".

Il n'y a plus d'hôpital à Gaza ! Il n'y a plus d'école à Gaza ! Il n'y a plus que ruines et malheurs ! l’ONG Médecins sans Frontières (MSF) dénonce "la campagne de destruction totale menée par Israël" à Gaza. La Cour pénale internationale de l’ONU dont les attributions sont de dire les droits des populations quand ils ne sont plus respectés dans telle ou telle partie du monde a lancé un mandat d’arrêt international contre B Netanyahu pour "crime de guerre" et "crime contre l’humanité".

Plus de 45.000 victimes directes de la guerre d'extermination sont dénombrées et maintenant des bébés meurent de froid dans des abris de fortune à Gaza.

La presse de ce jour fait état de l’attaque d’un convoi de l’ONU dument identifié, par l’armée israélienne sur ordre.

Elle est sèchement interrompue par Dominique de Villepin ancien premier ministre de Chirac qui la reprend : "Arrêtez-vous là !".... Est-ce qu’Israël respecte le droit international ? Non. Est-ce que Benyamin Netanyahu respecte le droit humanitaire international ? Non. Il faut offrir une perspective à une population qui depuis 1948 n’a plus d’espoir... » Séquence salutaire si rare dans les médias !

Dans le monde entier les peuples libres exigent le cessez le feu immédiat et permanent à Gaza, en Cisjordanie et maintenant au Liban. La paix, tout de suite ! Des droits égaux pour tous les habitants de la Palestine.

Les peuples aspirent à la paix. L’histoire universelle nous enseigne que la guerre a toujours des visées géo politiques, économiques, même lorsque qu’elle se fait au nom de telle ou telle religion.

La Libre Pensée de La Réunion estime que les mots sont trop faibles pour dénoncer tous ces actes d’abomination et condamner les actes barbares des dirigeants israéliens.