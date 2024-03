Dans les territoires palestiniens, l’horreur est à son comble

Cette semaine a vu un seuil se franchir dans l'ignominie en cours en Palestine. Le PLR s’indigne face à cette situation de drame humanitaire et appelle à un sursaut immédiat pour que cessent ces multiples violations du droit international (photo : sly/www.imazpress.com)

Alors que la population de Gaza est assiégée et menacée de famine, dans la nuit de mercredi 28 à jeudi 29 février 2024, un convoi humanitaire est arrivé en ville entraînant un important mouvement de foule. Alors que les Gazaouis se dirigeaient vers les camions, l’armée israélienne a ouvert le feu entraînant la mort d’environ 100 Palestiniens et près de 700 blessés.



Selon l’Organisation des nations unies (ONU), depuis le 23 janvier 2024, aucun convoi humanitaire n’avait pu être acheminé. L’organisation dénonce les entraves des autorités israéliennes et avance le fait qu’un quart de la population est au bord de la famine et la quasi-totalité des 2,2 millions d’habitant·es dépendent d’une aide humanitaire.



Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrel a dénoncé un "nouveau carnage" et des situations de "violation grave" du droit humanitaire international.



Outre le drame survenu lors de l’arrivée du convoi humanitaire, le ministère de la Santé dans la bande de Gaza déplore, pour la seule période entre jeudi 29 après-midi et vendredi 1er mars à 12h30, 193 morts et 920 blessés.



Philippe Lazzarini, commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) parle d’une "situation de pénurie totale artificiellement créée" par l'État d’Israël. Actuellement, selon l’Unicef, déjà 15% des enfants situés dans le nord de la bande de Gaza souffrent de "malnutrition aiguë".



Le ministère de la santé palestinien prévient que le risque de famine ne cesse d’augmenter et qu’il "affecte les enfants et les femmes enceintes de façon disproportionnée".

Aucune justification, aucun prétexte ne peut venir expliquer une telle situation de tragédie humanitaire. Depuis trop longtemps, les partisans d’une résolution pacifique du conflit sont marginalisés et les craintes exprimées face à un risque génocidaire ne sont que renforcées par la situation de famine et de violation des droits humains orchestrées par l’État d’Israël.



L’effroyable bilan des victimes palestiniennes se porte désormais à plus de 71 533 blessés et plus de 30 320 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023.



Le PLR, fidèle à ses valeurs progressistes et attaché à la solidarité internationale, réaffirme son engagement plein et entier en faveur d’un cessez-le-feu immédiat et de la mise en œuvre d’une solution pacifique durable par la constitution de 2 États, sous l’égide de l’ONU, conformément aux accords d’Oslo signés en 1993 par Itzhak Rabin et Yasser Arafat en présence du président américain William Clinton.

Pour La Réunion