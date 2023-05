Décès de Christian Dambreville

C’est avec une grande émotion que j’apprends le décès de mon camarade Christian Dambreville, ancien maire de Saint-Louis. Ce fut un des pionniers et un des responsables du renouveau socialiste à La Réunion. Et, pour moi, un inlassable compagnon de lutte.

Etudiants, nous avions milité ensemble pour faire changer l’Association des Etudiants Réunionnais en Métropole (AGERM) dominée par les fils de la bourgeoisie post-coloniale, ce qui fut fait en 1970.

Revenus à La Réunion, lui comme médecin et moi comme enseignant au Centre Universitaire, nous avons avons mené le combat auprès des forces progressistes et avons été élus maires dès 1971, lui à Saint-Louis et moi à Saint-Philippe, tandis que Paul Vergès gagnait au Port et Roland Robert à La Possession, donnant d’un coup 4 communes à la gauche qui n’en détenait plus aucune depuis près de 9 ans !

Il a reçu Giscard d’Estaing président de la République à Saint-Louis en 1974 et a été le porte-parole courageux de toute la gauche face à l’idéologie dominante.

Nous avons, avec d’autres, été les fondateurs et les animateurs de la gauche socialiste dans les années 1970. Le Parti Socialiste a alors pris toute sa place dans la vie politique réunionnaise et a « changé la vie » à La Réunion dans le sillage de l’élection de François Mitterrand comme président de la République en 1981.

Même s’il s’était mis en retrait de la vie politique depuis quelques décennies, Christian Dambreville a toujours été un homme de conviction qui aura bien mérité de la considération de La Réunion.

A Suzie qui partage ses valeurs et ses combats et à toute sa famille, j’exprime mes condoléances attristées. Qu’ils soient assurés de toute mon amitié.



Wilfrid Bertile

Ancien député de La Réunion.